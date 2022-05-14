ELES VIERAM DO MAR

Os oceanos e os mares, segundo pesquisas oficiais científicas, abrange cerca de 70% de espaço da crosta terrestre.



Dentro dessas limitações, existem várias espécies de vida aquâticas, muitas delas conhecidas e catalogadas pelo homem mas, outras muitas sequer foram vistas e divulgadas, pelo menos não oficialmente.



Existem muitos relatos feitos por pessoas comuns sobre este assunto, além de outros vestígios de que os oceanos e mares são repletos de criaturas que sempre estiveram presentes juntos, e até mesmo antes do homem.



Seriam os oceanos e mares refúgios e laboratórios de civilizações de outros planetas?