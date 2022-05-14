BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ELES VIERAM DO MAR
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
26 followers
Follow
0
Share
Report
29 views • May 14, 2022
Os oceanos e os mares, segundo pesquisas oficiais científicas, abrange cerca de 70% de espaço da crosta terrestre.

Dentro dessas limitações, existem várias espécies de vida aquâticas, muitas delas conhecidas e catalogadas pelo homem mas, outras muitas sequer foram vistas e divulgadas, pelo menos não oficialmente.

Existem muitos relatos feitos por pessoas comuns sobre este assunto, além de outros vestígios de que os oceanos e mares são repletos de criaturas que sempre estiveram presentes juntos, e até mesmo antes do homem.

Seriam os oceanos e mares refúgios e laboratórios de civilizações de outros planetas?
Keywords
alienigenas aquaticosoceanosmares
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

Mike Adams
The Plot to Criminalize Open Source AI and Hand Tech Giants a Government-Protected AI Cartel

The Plot to Criminalize Open Source AI and Hand Tech Giants a Government-Protected AI Cartel

Mike Adams
Johnson Says Trump&#8217;s Proposed $5,000 Payments Would Require Congressional Approval

Johnson Says Trump’s Proposed $5,000 Payments Would Require Congressional Approval

Sterling Ashworth
Thai Foreign Minister Tells Israeli Tourists to Respect Local Laws

Thai Foreign Minister Tells Israeli Tourists to Respect Local Laws

Morgan S. Verity
The calcium paradox: Why milk may not be the bone-building answer you were told

The calcium paradox: Why milk may not be the bone-building answer you were told

Willow Tohi
U.S. Average Diesel Prices Cross $6 a Gallon for First Time, GasBuddy Says

U.S. Average Diesel Prices Cross $6 a Gallon for First Time, GasBuddy Says

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy