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ELES VIERAM DO MAR
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29 views • May 14, 2022
Os oceanos e os mares, segundo pesquisas oficiais científicas, abrange cerca de 70% de espaço da crosta terrestre.
Dentro dessas limitações, existem várias espécies de vida aquâticas, muitas delas conhecidas e catalogadas pelo homem mas, outras muitas sequer foram vistas e divulgadas, pelo menos não oficialmente.
Existem muitos relatos feitos por pessoas comuns sobre este assunto, além de outros vestígios de que os oceanos e mares são repletos de criaturas que sempre estiveram presentes juntos, e até mesmo antes do homem.
Seriam os oceanos e mares refúgios e laboratórios de civilizações de outros planetas?
Dentro dessas limitações, existem várias espécies de vida aquâticas, muitas delas conhecidas e catalogadas pelo homem mas, outras muitas sequer foram vistas e divulgadas, pelo menos não oficialmente.
Existem muitos relatos feitos por pessoas comuns sobre este assunto, além de outros vestígios de que os oceanos e mares são repletos de criaturas que sempre estiveram presentes juntos, e até mesmo antes do homem.
Seriam os oceanos e mares refúgios e laboratórios de civilizações de outros planetas?
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