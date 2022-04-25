CDL135 - Entre illusions matérialistes et spiritualistes, choisir la voie du Cœur (NETTOYER IX) - Jean-Jacques Crèvecœur

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CDL135 - Entre illusions matérialistes et spiritualistes, choisir la voie du Cœur (NETTOYER IX) - Jean-Jacques Crèvecœur
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21 views • April 25, 2022
lundi 25 avril 2022 :
Dans cette nouvelle conversation du lundi, au lendemain des élections frauduleuses pour la présidence française, je vous propose de méditer et de réfléchir avec moi à la différence fondamentale qui existe entre le pouvoir et la Puissance souveraine. S'il vous vient d'être découragé(e) par la situation actuelle, si vous avez l'impression d'être dans une impasse, je vous encourage vivement à visionner cette vidéo et à la partager autour de vous. Car si le pouvoir est l'attribution d'une infime minorité, la Puissance souveraine reste le privilège du peuple, à condition qu'il retrouve sa connexion avec la dimension transcendante.
Dans la partie consacrée au pouvoir, je vous montre à quel point toute personne qui exerce un pouvoir (pouvoir hiérarchique, pouvoir politique, pouvoir de position) se trouve dans une posture de dépendance totale à l'égard de toute une série de groupes d'individus. Dépendance qui la place dans une extrême fragilité, fragilité qu'elle tente de compenser et de masquer en recourant à la violence des forces de l'ordre et des services de sécurité.
Dans la partie consacrée à la Puissance et à la souveraineté, je vous indique ce qui me paraît être la voie royale pour se reconnecter à notre essence divine, la voie du cœur auquel on peut accéder par le développement de l'intuition. À ce propos, je vous montre en quoi toutes les technologies sont nécessairement sataniques car elles nous éloignent des potentiels psychiques que nous portons tous en nous en nous rendant paresseux et dépendants des services qu'elles nous rendent.
QUELQUES RÉFÉRENCES CITÉES ET CONSEILS PRATIQUES :
— Vidéo consacrée à l'effondrement de notre civilisation, selon une prophétie de Rudolf Steiner. Pour la visionner, cliquez sur https://youtu.be/7cKfYf5dsAk
— Documentaire Hold On de Pierre Barnérias : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/Holdout:1
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s 'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Dans cette nouvelle conversation du lundi, au lendemain des élections frauduleuses pour la présidence française, je vous propose de méditer et de réfléchir avec moi à la différence fondamentale qui existe entre le pouvoir et la Puissance souveraine. S'il vous vient d'être découragé(e) par la situation actuelle, si vous avez l'impression d'être dans une impasse, je vous encourage vivement à visionner cette vidéo et à la partager autour de vous. Car si le pouvoir est l'attribution d'une infime minorité, la Puissance souveraine reste le privilège du peuple, à condition qu'il retrouve sa connexion avec la dimension transcendante.
Dans la partie consacrée au pouvoir, je vous montre à quel point toute personne qui exerce un pouvoir (pouvoir hiérarchique, pouvoir politique, pouvoir de position) se trouve dans une posture de dépendance totale à l'égard de toute une série de groupes d'individus. Dépendance qui la place dans une extrême fragilité, fragilité qu'elle tente de compenser et de masquer en recourant à la violence des forces de l'ordre et des services de sécurité.
Dans la partie consacrée à la Puissance et à la souveraineté, je vous indique ce qui me paraît être la voie royale pour se reconnecter à notre essence divine, la voie du cœur auquel on peut accéder par le développement de l'intuition. À ce propos, je vous montre en quoi toutes les technologies sont nécessairement sataniques car elles nous éloignent des potentiels psychiques que nous portons tous en nous en nous rendant paresseux et dépendants des services qu'elles nous rendent.
QUELQUES RÉFÉRENCES CITÉES ET CONSEILS PRATIQUES :
— Vidéo consacrée à l'effondrement de notre civilisation, selon une prophétie de Rudolf Steiner. Pour la visionner, cliquez sur https://youtu.be/7cKfYf5dsAk
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