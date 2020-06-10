ÇOCUK DOKTORU Lawrence Palevsky’nin AŞI İÇERİKLERİ Hakkında Eyalet Meclisindeki TARİHİ KONUŞMASI

TÜRKÇE SESLENDİRMELİ----------------------------Dr. Lawrence Palevsky, 22 Kasım 2019’da ABD’nin Connecticut eyaletinde, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) takvimince önerilen tüm aşıları çocukların olmasını zorunlu kılmak üzere verilen kanun teklifi aleyhine eyalet meclisindeki oturumda yaptığı TARİHİ KONUŞMA----------------------------● Aşılarda neler kullanılıyormuş, oturdum araştırdım. Ve gördüm ki, kobay hayvanlarda ağır tahrip gücü kanıtlanmış bir değil, pekçok madde bulunmakta aşılarda.● Şu anda her 5 çocuktan 1’i öğrenme engelli. 1976’da 17’de 1’di bu oran.● 20 yılı aşkın zamandır, çocuğunu aşılatmamış ailerle çalışıyorum kliniğimde; hayatımda gördüğüm en sağlıklı çocuklar bunlar!● Binlerce aile aynı şeyi söylüyordu; kiminin dili gidiyor, kimi havale nöbetleri geçirmeye başlıyor, kimi hayatını kaybediyor, astım, alerjiler, egzama başlıyor, kimi otizm geliştiriyor, kimi öğrenme engelli oluyor, kiminde iltihabi bağırsak hastalığı ortaya çıkıyor, otoimmün hastalıklar başgösteriyor…● Aşı olundu mu organizmanın kökünü vücuttan kazıdığınızı gösteren tek bilimsel kanıt, çalışma yok.● Her geçen gün daha fazla ebeveyn aşı tehlikelerinin farkına varıyor–aşıların zorla vurulmasını sağlamak için bunca baskının sebebi de budur zaten–çünkü zararı ifşa eden bilimsel yayınlar artıyor.● Aşılandık mı korunduk farzediyoruz. Aşılayarak hastalıkların yayılmasını önlüyoruz zannediyoruz. Bu zanlar / varsayımlar bugüne kadar bilimsel olarak kanıtlanmış değil oysa!22.11.2019----------------------------Makale olarak----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Kanal ve Sayfalarımız----------------------------Kaynak: Vitamingilller