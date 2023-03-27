«L’effondrement en cours de l’Occident augure-t-il d’un possible renouveau ?» - conférence de Jean-Dominique Michel

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25 mars 2023 : https://www.kairospresse.be/leffondrement-en-cours-de-loccident-augure-t-il-dun-possible-renouveau-conference-de-jean-dominique-michel/
Description d'origine :
L’effondrement en cours de l’Occident augure-t-il d’un possible renouveau ?
Jean-Dominique MICHEL a suivi une formation classique en anthropologie médicale. Il a travaillé pendant quinze ans en santé mentale et santé publique, enseignant dans divers programmes universitaires et de hautes écoles spécialisées.
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