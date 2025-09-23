Йом Теруа 📯 Праздник Труб. 1е и 2е Воскресение Мёртвых 🏆 Награда. Миллениум. Протокол школы 14 сентября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
📃 ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ.
Фрагменты:
“*Два Воскресения.
Откр 20:4 … Они ожили (zaó) и царствовали со Христом тысячу лет. 5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение (g386 anāstasis).
Различие между этими двумя группами людей в 20-й главе Откровения показывает нам, что будет два воскресения мёртвых; одно произойдёт в начале Миллениума, а другое — в конце 1000 лет. Мы это видим через слово “ожили”, по-гречески g2198. zaó ζάω зао, которое опсиывает воскресение тех, кто будет царствовать со Христом во время Его Тысячелетнего царства, и затем воскресение тех, которые не “ожили” (zaó), пока не окончится 1000 лет. Таким образом, слово “ожили” означает воскресение. И это ещё более явно выражено в 6-м стихе.
Откр 20:6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении (g386 anāstasis) первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
Поэтому только Священники имеют участие в первом воскресении.”
Воскресение - g386 ἀνάστασις anástasis
в Софонии 3:8 (Zeph 3:8 ABP) https://biblehub.com/interlinear/apostolic/zephaniah/3.htm
