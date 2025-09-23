BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Йом Теруа 📯 Праздник Труб. 1е и 2е Воскресение Мёртвых 🏆 Награда. Миллениум. Протокол школы 14 сентября 2025 г.
📃 ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1rhafIZYj1G4gsuDxtvPGuslcdm1ghjKq/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1flwJ9mNnNtyS8wjpX7kJKveombbhD95e/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1aU8NqxkaQbEyAOBUg82CsM4qJkPymOsQ/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1RK1mh58R8arVsOp13LI1S99Gx6Zv8b0_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


🎧 Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1JGiQoqwcE7BrfaSwzJWzRfOHD19gaTpH/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:


“*Два Воскресения.

Откр 20:4 … Они ожили (zaó) и царствовали со Христом тысячу лет. 5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение (g386 anāstasis).

Различие между этими двумя группами людей в 20-й главе Откровения показывает нам, что будет два воскресения мёртвых; одно произойдёт в начале Миллениума, а другое — в конце 1000 лет. Мы это видим через слово “ожили”, по-гречески g2198. zaó ζάω зао, которое опсиывает воскресение тех, кто будет царствовать со Христом во время Его Тысячелетнего царства, и затем воскресение тех, которые не “ожили” (zaó), пока не окончится 1000 лет. Таким образом, слово “ожили” означает воскресение. И это ещё более явно выражено в 6-м стихе.

Откр 20:6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении (g386 anāstasis) первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Поэтому только Священники имеют участие в первом воскресении.”


Воскресение - g386 ἀνάστασις anástasis

в Софонии 3:8 (Zeph 3:8 ABP) https://biblehub.com/interlinear/apostolic/zephaniah/3.htm

См. также в Протоколе от 24 августа 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1khUVytxfdL-noOvBJpEfMUy1E4mJFQlc/view

Keywords
resurrectionyom teruahfeast of trumpetsmilleniumruptureotkrovenie ioannaleeland jones in russianvoshiwenie cerkviapostol pavelyom kippur 2025zahariya 14 4kogda voskresenie mertyhotkrovenie 20 glavasvyawennikikogda ierusalim okrujennyi voyskami
