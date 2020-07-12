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Silvano Trotta - Mensonges sous nos Yeux !
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11 views • July 12, 2020
Import YT 10 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=36ijm4Wbfqo
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les Mensonges deviennent si énormes, si évidents, que l'on se demande comment certains font pour ne pas les voir.
Sources :
https://www.charentelibre.fr/2020/05/20/il-n-y-aura-pas-de-deuxieme-vague-deux-scientifiques-francais-expliquent-leur-these%2C3600838.php
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/en-uruguay-une-gestion-exemplaire-de-la-pandemie-de-coronavirus-1222269
https://www.mesopinions.com/petition/sante/veux-surtout-remdesivir-traitement-covid-19/95872
https://www.youtube.com/watch?v=d0_CfhQnb0A
https://www.facebook.com/groups/376305619834783/
https://francais.rt.com/international/76741-soros-bloomberg-steyer-trump-accuse-milliardaires-gauchistes-influencer-pr%C3%A9sidentielle%23.XwiqysGpSDA.facebook
https://www.aa.com.tr/en/americas/cuba-early-hydroxychloroquine-potent-against-covid-19/1905650
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/09/interna-brasil%2C870927/secretario-da-saude-diz-que-a-pandemia-desacelerou-apos-o-uso-da-cloro.shtml
https://www.bitchute.com/video/ypLjmXQoLygi/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-le-port-du-masque-sera-obligatoire-dans-une-serie-de-lieux-publics-a-partir-de-ce-samedi
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/04/Etude-Coconel-Note-n2-impact-sante-mentale.pdf
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-n3-confinement-masques-chloroquine-vaccin.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/04/Note-n2-impact-sante-mentale.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/07/117445-Pr%C3%A9sentation-Juin-2020.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election/donald-trump-chance-of-winning-election-2020-joe-biden-poll-model-a9609236.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26286%23.Xwf9jynQirs.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=qZj0X2zqxGI
https://www.youtube.com/watch?v=j0RlDWjcirw
https://francais.rt.com/videos/76729-baviere-depute-masque-gaz-parlement
https://www.solidaire.org/articles/les-ultra-riches-deja-plus-riches-qu-avant-la-crise
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2810499-20200629-reseaux-sociaux-articles-desinformation-etrangers-plus-partages-ceux-grands-journaux-francais
https://www.europe1.fr/medias-tele/quand-microsoft-remplace-ses-journalistes-par-des-robots-3972324
https://www.franceinter.fr/monde/coronavirus-cinq-graphiques-tres-inquietants-sur-l-evolution-de-l-epidemie-aux-etats-unis
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les Mensonges deviennent si énormes, si évidents, que l'on se demande comment certains font pour ne pas les voir.
Sources :
https://www.charentelibre.fr/2020/05/20/il-n-y-aura-pas-de-deuxieme-vague-deux-scientifiques-francais-expliquent-leur-these%2C3600838.php
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/en-uruguay-une-gestion-exemplaire-de-la-pandemie-de-coronavirus-1222269
https://www.mesopinions.com/petition/sante/veux-surtout-remdesivir-traitement-covid-19/95872
https://www.youtube.com/watch?v=d0_CfhQnb0A
https://www.facebook.com/groups/376305619834783/
https://francais.rt.com/international/76741-soros-bloomberg-steyer-trump-accuse-milliardaires-gauchistes-influencer-pr%C3%A9sidentielle%23.XwiqysGpSDA.facebook
https://www.aa.com.tr/en/americas/cuba-early-hydroxychloroquine-potent-against-covid-19/1905650
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/09/interna-brasil%2C870927/secretario-da-saude-diz-que-a-pandemia-desacelerou-apos-o-uso-da-cloro.shtml
https://www.bitchute.com/video/ypLjmXQoLygi/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-le-port-du-masque-sera-obligatoire-dans-une-serie-de-lieux-publics-a-partir-de-ce-samedi
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/04/Etude-Coconel-Note-n2-impact-sante-mentale.pdf
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-n3-confinement-masques-chloroquine-vaccin.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/04/Note-n2-impact-sante-mentale.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/07/117445-Pr%C3%A9sentation-Juin-2020.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election/donald-trump-chance-of-winning-election-2020-joe-biden-poll-model-a9609236.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26286%23.Xwf9jynQirs.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=qZj0X2zqxGI
https://www.youtube.com/watch?v=j0RlDWjcirw
https://francais.rt.com/videos/76729-baviere-depute-masque-gaz-parlement
https://www.solidaire.org/articles/les-ultra-riches-deja-plus-riches-qu-avant-la-crise
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2810499-20200629-reseaux-sociaux-articles-desinformation-etrangers-plus-partages-ceux-grands-journaux-francais
https://www.europe1.fr/medias-tele/quand-microsoft-remplace-ses-journalistes-par-des-robots-3972324
https://www.franceinter.fr/monde/coronavirus-cinq-graphiques-tres-inquietants-sur-l-evolution-de-l-epidemie-aux-etats-unis
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