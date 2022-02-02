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Clown Planet News (2 Feb, 2022): Digital IDs Rapidly Approaching, Medical Apartheid, Truckers are a Cult says MSNBC
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10 views • February 03, 2022
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https://twitter.com/cwt_news/status/1488693506193428484
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1488723436750786560
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https://twitter.com/cwt_news/status/1488627915482963970
https://twitter.com/therecount/status/1488856523157774342
https://www.zerohedge.com/political/speech-therapist-364-surge-baby-and-toddler-referrals-thanks-mask-wearing
https://www.youtube.com/watch?v=c6kROObhYoY
https://sharylattkisson.com/2022/01/after-hours-the-jesuits-and-reparations-podcast/
https://rumble.com/vthr94-data-reveals-higher-covid-rate-in-the-vaccinated.html
https://rumble.com/vti3l5-health-authorities-covid-data-errors-exposed.html
https://thefederalist.com/2022/01/27/pitts-official-assessment-tries-to-explain-away-their-unethical-experiments-with-aborted-babies/
https://news.yahoo.com/swiss-researchers-launch-trial-covid-165224914.html?soc_src=social-sh&;soc_trk=tw&tsrc=twtr
https://www.bizpacreview.com/2022/01/28/freedom-convoy-spox-describes-chilling-tracking-at-border-need-to-stop-it-before-it-spreads-this-is-the-line-1194331/
https://twitter.com/jayghost71/status/1488093953794756611
https://twitter.com/jayghost71/status/1488110878843150336
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1487866501214445573
https://www.macrumors.com/2022/01/27/face-id-mask-ios-15-4/
https://www.businessinsider.com/irs-online-taxes-facial-recognition-selfies-2022-1
https://twitter.com/SikhForTruth/status/1484833955371171840
https://www.theepochtimes.com/hershey-fires-unvaccinated-employees_4240297.html
https://twitter.com/Breaking911/status/1486847846380834816
https://twitter.com/disclosetv/status/1487777627486265346
https://twitter.com/disclosetv/status/1488201136687431680
https://twitter.com/disclosetv/status/1488158821243670531
https://twitter.com/TrueNorthCentre/status/1487465754668810240
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1487855665720741897
https://www.salon.com/2022/01/29/canadas-freedom-convoy-is-this-jan-6-for-the-great-north/
https://www.youtube.com/watch?v=3YZ_3x1zukY
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-02-01/solar-geoengineering-what-if-we-blotted-out-the-sun
https://odysee.com/@DarkHorsePodcastClips:b/a-critical-moment-in-our-species-history:0
https://odysee.com/@DarkHorsePodcastClips:b/mass-formation-and-failing-to-learn-from:5
https://odysee.com/@drsambailey:c/what-is-making-people-sick:b
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-01/dominican-priest-knife-attack-vietnam-guise-tran.html
https://rumble.com/vtite4-john-o-looney-funeral-home-whistleblower-most-deaths-are-vaccine-deaths.html
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/01/30/front-line-health-staff-no-longer-need-covid-vaccines/
https://thewest.com.au/news/coronavirus/covid-wa-jail-for-those-harassing-workers-checking-vaccination-certificates-c-5498944?utm_content=bufferd24ae&;utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=the-west-news
https://thewest.com.au/news/great-southern/tash-peterson-kicked-out-of-iga-in-great-southern-after-refusing-to-wear-a-mask-c-5505945
https://twitter.com/tomselliott/status/1488924197028044802
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1487877330466918401
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1488424165791068160
https://twitter.com/jayghost71/status/1488856326549774336
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1488011633934802954/photo/1
https://twitter.com/Breaking911/status/1488244255516676107
https://twitter.com/MRobertsQLD/status/1488406767168016384
https://twitter.com/therecount/status/1488525447293980674
https://twitter.com/dancohen3000/status/1487926273892618242
https://twitter.com/jayghost71/status/1488107401861640196
https://twitter.com/JamesMelville/status/1488520972076470282
https://twitter.com/backtolife_2019/status/1485267832988389378
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1487488716042129412
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