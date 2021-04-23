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Die Konsequenz zu Merkels Ermächtigungsgesetz
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
(Symbolfilm)
Das militärische Protokoll wurde aktiviert (von Johannes Müller)
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Mit dem heutigen Tag (21ter April 2021) wurde seitens der von den NaZis in 1948 installierten und fortan betriebenen Besatzungs-Administration, scherzhafter Weise "Regierung" genannt, der Nürnberger Kodex gebrochen.
Dieser sogenannte Nürnberger Kodex ist eine zentrale, aktuell heute angewandte ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen.
Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen:
'die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich (ist). Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können'.
Anlass für den Nürnberger Kodex waren die während der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere 'verbrecherische medizinische Experimente' und Zwangssterilisationen.
Dieser Nürnberger Kodex stammt aus 1947 und umfasst zehn Punkte.
Hierzu existiert die Stellungnahme des I. Amerikanischen Militärgerichtshofes über 'zulässige medizinische Versuche'.
Gleichwohl nahezu alle einzelnen Handlungen der Mitwirkenden dieser NaZi-"BRD" spätestens seit Beginn des Corona-Märchens im Februar 2020 sowohl Kriegs-, als auch Menschenrechtsverbrechen waren, wurde mit dem heutigen Tag durch die mehrheitliche Entscheidung im 'Bundestag' öffentlich das größte Menschenrechtsverbrechen der Nachkriegszeit vorgeführt.
Diverse amerikanische Kanäle analysieren dieses als seitens "Q" aufgestellte Falle, in welche die Zionisten reintappten.
Die klarst ersichtliche Verletzung des Nürnberger Kodex legitimiert nun die militärische Übernahme.
Es ist der Deutsche Code für den Kriegszustand.
Dieses Verbrechen war erforderlich, um die nun folgende Sequenz auszulösen.
Hierbei arbeiten die Militärs streng nach den Vorschriften und absolut rechtskonform.
Mit der militärischen Übernahme in Deutschland wird Gleiches in allen anderen Ländern geschehen.
'The world is watching' ('Die Welt beobachtet') meint nichts anderes, als dass der Auslöser für die sichtbare militärische Übernahme im Deutschen Volk beginnt.
Das, was so Viele von uns seit nunmehr einem Jahr sehnlichst erwarten, scheint jetzt endlich zu geschehen.
Der Weltfriede wird vom Deutschen Volk ausgehen.
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• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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