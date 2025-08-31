Incendio dell'Amazzonia e concilio? Coincidenza? di Jorge Guerra 02 Settembre 2019

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
Dal canale di Jorge Guerra https://youtu.be/cpgvet5LroI
INDICE ALFABETICO https://www.tinelli.eu/indice.html
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Per supportare il canale PayPal.Me/DinoTinelli