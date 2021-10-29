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[VF] Film d’animation | Ces « vaccins » qui n’en sont pas : démonstration par l’image
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50 views • October 29, 2021
Clair, précis, ce film d’animation est parfait pour aborder la problématiques des pseudos vaccins auprès de ceux qui n’ont pas encore compris à quoi ils s’exposent en se faisant injecter ces médicaments expérimentaux.
« Ce que nous savons — et ne saurons peut-être jamais — sur les vaccins COVID La vidéo d'animation, « COVID Vaccine Secrets », guide les téléspectateurs à travers une longue liste de questions sur les vaccins COVID, dont beaucoup pour lesquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponses. »
Sources :
https://childrenshealthdefense.org/defender/what-we-know-may-never-know-about-covid-vaccines/
https://videopress.com/v/p8R7ebPy
Apparemment, la VF a été faite par Quantum Leap Traduction
Transcription intégrale de la vidéo en français sur mon blog.
Titre de l’article :
[VF] Film d’animation | Ces « vaccins » qui n’en sont pas : démonstration par l’image
=======================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
« Ce que nous savons — et ne saurons peut-être jamais — sur les vaccins COVID La vidéo d'animation, « COVID Vaccine Secrets », guide les téléspectateurs à travers une longue liste de questions sur les vaccins COVID, dont beaucoup pour lesquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponses. »
Sources :
https://childrenshealthdefense.org/defender/what-we-know-may-never-know-about-covid-vaccines/
https://videopress.com/v/p8R7ebPy
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