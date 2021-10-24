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"Врата Сиона - врата народов". Эден - проекция Вечности. Две земли, Закваски тьмы, 16.10.2021
El Emuna
El Emuna
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14 views • October 24, 2021
"Врата Сиона - врата народов". Эден - проекция Вечности. Две земли, Закваски тьмы, 16.10.2021.

Поддержка служения:
PayPal: [email protected]
Карта: 5106 2110 3437 6025

Телеграмм канал Общины: https://t.me/joinchat/GYbFHgBDE6JkODcy

Если по каким-то причинам вы не сможете присоединиться через данную ссылку - напишите в комментах или на почту и я обновлю её.

Ниже приведена ссылка на папку на яндекс-диск Общины, куда будут заливаться все новые служения Общины, где вы можете всегда их скачать: https://disk.yandex.ru/d/8stjqYMoSC1aHQ
Сохраните ссылку на эту папку, пока яндекс будет предоставлять такую возможность, они там будут. Также по этой ссылке в папке где залиты записи служений Общины, можно скачать пдф файлы книги "Финальный Полигон" в русской и английской версии.

Рекомендуемый канал: "Служение Огненный вихрь": https://www.youtube.com/channel/UCm_tcfXihizb4wNAtjDS7dw/videos

Если по тем или иным причинам, у вас не получиться скачать русскую или английскую версию книги "Финальный Полигон" с блога или с папки служений, то напишите письмо и я отправлю вам ПДФ по электронке: [email protected].

Если вы не получите ответа на ваше письмо, то продублируйте его, пожалуйста, потому что могло не дойти или затеряться.

Касательно заказа печатного варианта книги "Финальный Полигон", а также все вопросы пишите на почту [email protected].
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messiahmessianiceternityalmighty
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