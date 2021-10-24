© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Врата Сиона - врата народов". Эден - проекция Вечности. Две земли, Закваски тьмы, 16.10.2021
Follow
0
Share
Report
14 views • October 24, 2021
"Врата Сиона - врата народов". Эден - проекция Вечности. Две земли, Закваски тьмы, 16.10.2021.
Поддержка служения:
PayPal: [email protected]
Карта: 5106 2110 3437 6025
Телеграмм канал Общины: https://t.me/joinchat/GYbFHgBDE6JkODcy
Если по каким-то причинам вы не сможете присоединиться через данную ссылку - напишите в комментах или на почту и я обновлю её.
Ниже приведена ссылка на папку на яндекс-диск Общины, куда будут заливаться все новые служения Общины, где вы можете всегда их скачать: https://disk.yandex.ru/d/8stjqYMoSC1aHQ
Сохраните ссылку на эту папку, пока яндекс будет предоставлять такую возможность, они там будут. Также по этой ссылке в папке где залиты записи служений Общины, можно скачать пдф файлы книги "Финальный Полигон" в русской и английской версии.
Рекомендуемый канал: "Служение Огненный вихрь": https://www.youtube.com/channel/UCm_tcfXihizb4wNAtjDS7dw/videos
Если по тем или иным причинам, у вас не получиться скачать русскую или английскую версию книги "Финальный Полигон" с блога или с папки служений, то напишите письмо и я отправлю вам ПДФ по электронке: [email protected].
Если вы не получите ответа на ваше письмо, то продублируйте его, пожалуйста, потому что могло не дойти или затеряться.
Касательно заказа печатного варианта книги "Финальный Полигон", а также все вопросы пишите на почту [email protected].
Поддержка служения:
PayPal: [email protected]
Карта: 5106 2110 3437 6025
Телеграмм канал Общины: https://t.me/joinchat/GYbFHgBDE6JkODcy
Если по каким-то причинам вы не сможете присоединиться через данную ссылку - напишите в комментах или на почту и я обновлю её.
Ниже приведена ссылка на папку на яндекс-диск Общины, куда будут заливаться все новые служения Общины, где вы можете всегда их скачать: https://disk.yandex.ru/d/8stjqYMoSC1aHQ
Сохраните ссылку на эту папку, пока яндекс будет предоставлять такую возможность, они там будут. Также по этой ссылке в папке где залиты записи служений Общины, можно скачать пдф файлы книги "Финальный Полигон" в русской и английской версии.
Рекомендуемый канал: "Служение Огненный вихрь": https://www.youtube.com/channel/UCm_tcfXihizb4wNAtjDS7dw/videos
Если по тем или иным причинам, у вас не получиться скачать русскую или английскую версию книги "Финальный Полигон" с блога или с папки служений, то напишите письмо и я отправлю вам ПДФ по электронке: [email protected].
Если вы не получите ответа на ваше письмо, то продублируйте его, пожалуйста, потому что могло не дойти или затеряться.
Касательно заказа печатного варианта книги "Финальный Полигон", а также все вопросы пишите на почту [email protected].
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.