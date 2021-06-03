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Épisode 2 / 4 des gens qui pensent que ça va trop loin
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11 views • June 03, 2021
Ce vidéo présente 5 personnes qui pensent que la crise-COVID va trop loin, au Québec mais aussi, partout où elle s'impose.
Les animatrices sont:
- Amélie Paul -- https://www.facebook.com/ameliepaul
- Mel Goyer -- https://www.facebook.com/melgoyer.revolution.interieure/
Et les 5 invités sont:
1) Gilles Bellerose (Games N Roses) -- https://www.facebook.com/GamesNRoses
2) Annie Dufresne -- https://www.facebook.com/annie.dufresne.16
3) Claude Gélinas -- https://www.facebook.com/claude.gelinas.3110/
4) Jonas Colin (The Colin Show) -- https://www.facebook.com/jonas.colin.503
5) Steeve L'Artiss Charland -- https://www.facebook.com/steeve.wolfland.9
--
La captation de ce "live" a eu lieu le mercredi 2 juin 2021, dès midi.
Un des "originaux" de ce vidéo se trouve ici, dans le profil-FB d'Amélie Paul:
https://www.facebook.com/ameliepaul/videos/10157642413046467
Et un autre dans le profil-FB de Mel Goyer:
https://www.facebook.com/melgoyer.revolution.interieure/videos/10159426770100126
--
Ce vidéo avait pour but de discuter, entre autre, de la "Marche des gens qui pensent que ça va trop loin" du samedi, 5 juin 2021, à Montréal:
https://www.facebook.com/events/827480301309782/
--
Pendant ce vidéo, j'ai mentionné différents thèmes pour lesquels je vous offre des liens avec des références, à commencer avec le Dr Byram Bridle de l'université de Guelph, en Ontario (un pro-vaccins qui vient de découvrir que la glycoprotéine Spike serait toxique):
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=34&;t=349
À propos des dioxines qui sont émanées par l'incinération des masques chirurgicaux qu'il ne faut absolument pas brûler, par vous-même et surtout pas dans un BBQ et encore moins avec des enfants:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2407
Pour le segment où je vous parle du "ici et maintenant", je vous recommande cette publication:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=839
Ainsi que ces précieux conseils pour passer de la 3D à la 5D... et plus:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2210
--
Un énorme merci à tous ceux qui continuent de rayonner leur lumière divine et merci à vous d'exister, en conscience, selon la plus haute version de vous-même.
Ne soyez pas des victimes mais des CRÉATEURS.
Les animatrices sont:
- Amélie Paul -- https://www.facebook.com/ameliepaul
- Mel Goyer -- https://www.facebook.com/melgoyer.revolution.interieure/
Et les 5 invités sont:
1) Gilles Bellerose (Games N Roses) -- https://www.facebook.com/GamesNRoses
2) Annie Dufresne -- https://www.facebook.com/annie.dufresne.16
3) Claude Gélinas -- https://www.facebook.com/claude.gelinas.3110/
4) Jonas Colin (The Colin Show) -- https://www.facebook.com/jonas.colin.503
5) Steeve L'Artiss Charland -- https://www.facebook.com/steeve.wolfland.9
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La captation de ce "live" a eu lieu le mercredi 2 juin 2021, dès midi.
Un des "originaux" de ce vidéo se trouve ici, dans le profil-FB d'Amélie Paul:
https://www.facebook.com/ameliepaul/videos/10157642413046467
Et un autre dans le profil-FB de Mel Goyer:
https://www.facebook.com/melgoyer.revolution.interieure/videos/10159426770100126
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Ce vidéo avait pour but de discuter, entre autre, de la "Marche des gens qui pensent que ça va trop loin" du samedi, 5 juin 2021, à Montréal:
https://www.facebook.com/events/827480301309782/
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Pendant ce vidéo, j'ai mentionné différents thèmes pour lesquels je vous offre des liens avec des références, à commencer avec le Dr Byram Bridle de l'université de Guelph, en Ontario (un pro-vaccins qui vient de découvrir que la glycoprotéine Spike serait toxique):
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=34&;t=349
À propos des dioxines qui sont émanées par l'incinération des masques chirurgicaux qu'il ne faut absolument pas brûler, par vous-même et surtout pas dans un BBQ et encore moins avec des enfants:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2407
Pour le segment où je vous parle du "ici et maintenant", je vous recommande cette publication:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=839
Ainsi que ces précieux conseils pour passer de la 3D à la 5D... et plus:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2210
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Un énorme merci à tous ceux qui continuent de rayonner leur lumière divine et merci à vous d'exister, en conscience, selon la plus haute version de vous-même.
Ne soyez pas des victimes mais des CRÉATEURS.
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