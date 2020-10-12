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Covid-19 : Les masques et les "gestes barrières" sont inutiles (Prof. Denis Rancourt)
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15 views • October 12, 2020
Import YT 30 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
Chaîne YT Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
► Lien vers l'article (en anglais) de Denis Rancourt : Masks Don't Work: A review of science relevant to COVID-19 social policy
https://vixra.org/pdf/2006.0044v1.pdf
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ATTENTION : ResearchGate a censuré l'article de Denis Rancourt. Voir ses explications ici : https://archive.org/details/covid-cen...
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Résumé : Les recommandations des agences de santé pour limiter la propagation du Covid sont dénuées de tout fondement scientifique et ignorent le consensus qui ressort de la littérature scientifique pertinente : les masques sont inefficaces pour empêcher les épidémies d'infections virales respiratoires.
C'est logique car le vecteur de transmission principal des maladies virales respiratoires, ce sont les particules aérosols contaminées de très petite taille en suspension dans l'air, que les masques qu'ils soient chirurgicaux ou FFP2 sont incapables de filtrer.
C'est pourquoi les masques mais aussi les gestes barrières (distanciation sociale, lavage fréquent des mains et masques dans les transports publics par exemple) sont des mesures "sanitaires" complètement inutiles.
En revanche, l'acceptation sociale du port du masque par une grande partie des citoyens est un véritable signal d'alarme sur la faiblesse de nos démocraties et le manque de culture scientifique de la population.
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Sources :
• L’article de Denis Rancourt : Masks Don't Work: A review of science relevant to COVID-19 social policy : https://vixra.org/pdf/2006.0044v1.pdf
• 3min25 : Vidéo de l’OMS https://youtu.be/Ded_AxFfJoQ (en anglais) qui recommande de ne pas porter de masque quand on n’est pas atteint par le Covid, sauf si on s’occupe de personnes suspectées d’être infectées par le Covid et qu’on est dans la même pièce : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
Traduction partielle en français :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
• 5min59 : étude importante qui montre que les maladies virales respiratoires sont transmises par de très petites particules aérosols en suspension : Shaman, J. et al. (2010) doi: 10.1371/journal.pbio.1000316
• 11min56 graphe de la saisonnalité de la mortalité aux États-Unis entre 1972 et 1993 : Simonsen et al. (1997) https://doi.org/10.2105/AJPH.87.12.1944
• 12min38 : étude qui montre l'interaction entre virus qui causent stress respiratoire et maladies cardiaques : Madjid et al.(2007) https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm035
• 18min : les espaces dans les bâtiments se remplissent en aérosol chargés en particules virales : Yang et al. (2011) http://doi.org/10.1098/rsif.2010.0686
• 26min12 : travailleurs qui ont des maux de tête dans des milieux hospitaliers quand ils portent trop longtemps le masque : Jacobs, J. L. et al. (2009) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
• 27min24 : accident de la route à cause du port du masque : https://nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/
• 29min20 : étude scientifique qui montre qu’accepter l’autorité sans broncher ouvre la voie à un état totalitaire : Hickey J, Davidsen J (2019) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211403
• 37min26 : étude qui montre que les ventilateurs mécaniques aggravent l’état de santé des malades du Covid voire les tuent : Richardson et al. (2020) doi:10.1001/jama.2020.6775
• 42min12 : article en anglais sur la critique de la politique du gouvernement canadien : Denis Rancourt (2020) OCLA Report 2020-1: Criticism of Government Response to COVID-19 in Canada, 2020, ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/340738912_OCLA_Report_2020-1_Criticism_of_Government_Response_to_COVID-19_in_Canada
• 42 min 16 : traduction en français : Denis Rancourt (2020) Critique de la réponse du gouvernement canadien au COVID-19, Le Saker Francophone
https://lesakerfrancophone.fr/critique-de-la-reponse-du-gouvernement-au-covid-19-au-canada
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Je t’aide à redevenir maître de ta santé :
► https://www.jeremie-mercier.com
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Chaîne YT Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
► Lien vers l'article (en anglais) de Denis Rancourt : Masks Don't Work: A review of science relevant to COVID-19 social policy
https://vixra.org/pdf/2006.0044v1.pdf
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ATTENTION : ResearchGate a censuré l'article de Denis Rancourt. Voir ses explications ici : https://archive.org/details/covid-cen...
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Résumé : Les recommandations des agences de santé pour limiter la propagation du Covid sont dénuées de tout fondement scientifique et ignorent le consensus qui ressort de la littérature scientifique pertinente : les masques sont inefficaces pour empêcher les épidémies d'infections virales respiratoires.
C'est logique car le vecteur de transmission principal des maladies virales respiratoires, ce sont les particules aérosols contaminées de très petite taille en suspension dans l'air, que les masques qu'ils soient chirurgicaux ou FFP2 sont incapables de filtrer.
C'est pourquoi les masques mais aussi les gestes barrières (distanciation sociale, lavage fréquent des mains et masques dans les transports publics par exemple) sont des mesures "sanitaires" complètement inutiles.
En revanche, l'acceptation sociale du port du masque par une grande partie des citoyens est un véritable signal d'alarme sur la faiblesse de nos démocraties et le manque de culture scientifique de la population.
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Sources :
• L’article de Denis Rancourt : Masks Don't Work: A review of science relevant to COVID-19 social policy : https://vixra.org/pdf/2006.0044v1.pdf
• 3min25 : Vidéo de l’OMS https://youtu.be/Ded_AxFfJoQ (en anglais) qui recommande de ne pas porter de masque quand on n’est pas atteint par le Covid, sauf si on s’occupe de personnes suspectées d’être infectées par le Covid et qu’on est dans la même pièce : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
Traduction partielle en français :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
• 5min59 : étude importante qui montre que les maladies virales respiratoires sont transmises par de très petites particules aérosols en suspension : Shaman, J. et al. (2010) doi: 10.1371/journal.pbio.1000316
• 11min56 graphe de la saisonnalité de la mortalité aux États-Unis entre 1972 et 1993 : Simonsen et al. (1997) https://doi.org/10.2105/AJPH.87.12.1944
• 12min38 : étude qui montre l'interaction entre virus qui causent stress respiratoire et maladies cardiaques : Madjid et al.(2007) https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm035
• 18min : les espaces dans les bâtiments se remplissent en aérosol chargés en particules virales : Yang et al. (2011) http://doi.org/10.1098/rsif.2010.0686
• 26min12 : travailleurs qui ont des maux de tête dans des milieux hospitaliers quand ils portent trop longtemps le masque : Jacobs, J. L. et al. (2009) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
• 27min24 : accident de la route à cause du port du masque : https://nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/
• 29min20 : étude scientifique qui montre qu’accepter l’autorité sans broncher ouvre la voie à un état totalitaire : Hickey J, Davidsen J (2019) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211403
• 37min26 : étude qui montre que les ventilateurs mécaniques aggravent l’état de santé des malades du Covid voire les tuent : Richardson et al. (2020) doi:10.1001/jama.2020.6775
• 42min12 : article en anglais sur la critique de la politique du gouvernement canadien : Denis Rancourt (2020) OCLA Report 2020-1: Criticism of Government Response to COVID-19 in Canada, 2020, ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/340738912_OCLA_Report_2020-1_Criticism_of_Government_Response_to_COVID-19_in_Canada
• 42 min 16 : traduction en français : Denis Rancourt (2020) Critique de la réponse du gouvernement canadien au COVID-19, Le Saker Francophone
https://lesakerfrancophone.fr/critique-de-la-reponse-du-gouvernement-au-covid-19-au-canada
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