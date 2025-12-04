BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Future lives: Basic needs at risk | Futures Week 2023 Policy Horizons Canada biodigital convergence
12 views • 6 days ago

https://www.youtube.com/watch?v=iViASKuo3Hc

.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1994516757571408178?t=oESVIXGxXQkiX5kT0nCXuA&s=19


Israel’s Innovation Ecosystem as a Blueprint for Bioconvergence https://search.brave.com/search?q=Israel%E2%80%99s+Innovation+Ecosystem+as+a+Blueprint+for+Bioconvergence&source=android&summary=1&conversation=2d5ccb989dc0be99c8b544

￼￼

.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1996370928926892371?t=CpT80M7Md0WmH2Rt0BYBZw&s=19


The future of social connection | Futures Week 2021 Policy Horizons Canada biodigital convergence https://rumble.com/v72kh1i-427577670.html

.

e-Estonia and the future of e-governance in Estonia | Horizons Talks Policy Horizons Canada Biodigital Convergence https://rumble.com/v72dgxy-427250950.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

The future of sense-making Policy Horizons Canada biodigital convergence https://rumble.com/v72djfi-427254174.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1996044206486483285?t=89X1P6JR-lDC8NuWTwTs-A&s=19


China has unveiled a mosquito-sized bionic microdrone developed by the National University of Defence Technology (NUDT), showcasing advancements in biodigital convergence by integrating biological mimicry with digital technology for covert surveillance https://search.brave.com/search?q=micro+drones+biodigital+convergence&source=android&summary=1&conversation=9f77e3cca2fdd62a458200

.

FORESIGHT FACTORY: Biodigital Convergence

Signal overview https://www.foresightfactory.co/biodigital-convergence/

￼￼

https://www.foresightfactory.co/video-gallery/?video-id=23600

.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1994533780233900166?t=dWtkbxMJNewT0wqpnuk-8Q&s=19


ISO/IEC JTC 1/SC 37

Biometrics

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:5510

.

AI: shifting the focus from technical to social https://www.iec.ch/blog/ai-shifting-focus-technical-social

Keywords
trump20242030covid
