NO SON OF MINE
ARCHANGEL MICHAEL
AND
HERMES THOTH
EURO LOUNGE-TRACK 11
NO SON OF MINE
IN UNIFORM, WILL EVER CARRY A SWORD
WITH THE FLAG OF SUPERIOR SOLD
NO SON OF MINE
WOULD BLINDLY GIVE UP HIS OWN LIFE
TO A CAUSE SO SENSELESS
WHO IS PLAYING GOD? THE DEVIL
WHO LOVES TO WATCH OTHERS DIE?
WHO WOULD NEVER GIVE UP HIS OWN LIFE?
NO SON OF MINE
COULD BE FOOLED INTO BELIEVING THOSE
WHO WOULD SEND THEIR OWN CHILDREN TO WAR
NEXT TIME YOU HEAR
SUPERIOR LEADERS SEND THEIR OWN CHILDREN
INTO THE JAWS OF SHARK FEEDERS
THE DEVIL IS WAITING!
SHARK BLOOD THE DEVIL LOVES
WOULD HE GO THERE AHEAD OF YOU?
NOW KNOW WHO IS PLAYING GOD……..THE DEVIL!
WHO LOVES TO WATCH OTHERS DIE?
WHO WOULD NEVER GIVE UP HIS OWN LIFE?
THE DEVIL IS WAITING!
SHARK BLOOD THE DEVIL LOVES
SEND HIM AHEAD OF YOU
NO SON OF MINE……NO SON OF MINE
THE DEVIL IS WAITING!
SO SEND HIM AHEAD OF YOU
NO SON OF MINE
THE DEVIL IS WAITING!
SO SEND HER AHEAD OF YOU
NO SON OF MINE
NO SON OF MINE
NO SON OF MINE