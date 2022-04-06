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Valentía y resiliencia: Mesa redonda con la Dra. Nadiya Popel
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Hablamos con la Dra. Nadiya Popel sobre coherencia, vacunas, Ucrania y agenda globalista...y la salida de todo ello a través de la lucha y la espiritualidad.
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