Трусоносец

Этот ролик был записан 28.01.21. После того, как уже разгар войны путин все же ликвидировал Навального, мое отношение, разумеется, ничуть не изменилось. Гитлер тоже ликвидировал Рема, от чего Рем не становится симпатичнее.
