Η μέθοδος ανακάλυψης παθογόνων ιών από τους ιολόγους σε 1 λεπτό

Στο επόμενο βίντεο του καναλιού, γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση από τον Dr. rer. nat. Stefan Lanka, του οποίου κι άλλα σχετικά βίντεο υπάρχουν ήδη στο παρόν κανάλι.

ΠΗΓΗ: Το παρόν βίντεο, κατ' εξαίρεση, πάρθηκε αυτούσιο (υποτιτλισμένο) από εδώ: https://rumble.com/vwbc2l--....-.html (Στο κανάλι ZeusNemesis στο "rumble")

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