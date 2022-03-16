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Η μέθοδος ανακάλυψης παθογόνων ιών από τους ιολόγους σε 1 λεπτό
Prometheus Bound
Prometheus Bound
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51 views • March 16, 2022

Στο επόμενο βίντεο του καναλιού, γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση από τον Dr. rer. nat. Stefan Lanka, του οποίου κι άλλα σχετικά βίντεο υπάρχουν ήδη στο παρόν κανάλι.

ΠΗΓΗ: Το παρόν βίντεο, κατ' εξαίρεση, πάρθηκε αυτούσιο (υποτιτλισμένο) από εδώ: https://rumble.com/vwbc2l--....-.html (Στο κανάλι ZeusNemesis στο "rumble")

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή, γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς, μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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