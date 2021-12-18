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ΒΑΘΙΩΤΗΣ: ΑΣ ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΡΩΤΕΥΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ.
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80 views • December 18, 2021
ΒΑΘΙΩΤΗΣ: ΑΣ ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΡΩΤΕΥΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/z5BDZjJJ7Q38LlI , https://rumble.com/vr0i1h-45373013.html . ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 12-12-2021 ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ. ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ; ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.facebook.com/elspa.spael.3/videos/1619674005040392 , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: http://www.freevolition.gr .
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΕΝΩ ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ (ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΘΝΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ) ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ (ΚΟΡΩΝΟ)ΦΟΒΟ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES), https://healthimpactnews.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die ... STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID VACCINES OF DEATH (GENOCIDE OF GLOBAL MAD DICTATORSHIP).
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).
ΥΓ. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ "ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ".
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΕΝΩ ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ (ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΘΝΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ) ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ (ΚΟΡΩΝΟ)ΦΟΒΟ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES), https://healthimpactnews.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die ... STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID VACCINES OF DEATH (GENOCIDE OF GLOBAL MAD DICTATORSHIP).
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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