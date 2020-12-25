The Plot to Steal America - Η συνομωσία για την άλωση της Αμερικής

kostas taurus 37 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

1110 views • December 25, 2020



Ένα βίντεο που πρέπει να δείτε. Μια θαυμάσια, συνοπτική περίληψη των όσων συνέβησαν το 2020: της προδοσίας, της ανατροπής και της ντροπής που υπέστη η Αμερική και μια αυθεντική έκκληση για δράση για να πολεμήσουμε για την ελευθερία, τις οικογένειές μας και τη Δημοκρατία μας ενάντια στους εχθρούς της, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς.



Περιγραφή, Μετάφραση: ΥΠΕΡΙΩΝ

Ενσωμάτωση υποτίτλων: Διόδοτος



Original video:

by 'Man In America' Ένα εμψυχωτικό, πατριωτικό video για την Αμερική και τον Τραμπ.Ένα βίντεο που πρέπει να δείτε. Μια θαυμάσια, συνοπτική περίληψη των όσων συνέβησαν το 2020: της προδοσίας, της ανατροπής και της ντροπής που υπέστη η Αμερική και μια αυθεντική έκκληση για δράση για να πολεμήσουμε για την ελευθερία, τις οικογένειές μας και τη Δημοκρατία μας ενάντια στους εχθρούς της, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς.Περιγραφή, Μετάφραση: ΥΠΕΡΙΩΝΕνσωμάτωση υποτίτλων: ΔιόδοτοςOriginal video: https://www.youtube.com/watch?v=rXtGItm1bvQ by 'Man In America' Keywords electionusaplot

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