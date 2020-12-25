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The Plot to Steal America - Η συνομωσία για την άλωση της Αμερικής
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1110 views • December 25, 2020
Ένα εμψυχωτικό, πατριωτικό video για την Αμερική και τον Τραμπ.
Ένα βίντεο που πρέπει να δείτε. Μια θαυμάσια, συνοπτική περίληψη των όσων συνέβησαν το 2020: της προδοσίας, της ανατροπής και της ντροπής που υπέστη η Αμερική και μια αυθεντική έκκληση για δράση για να πολεμήσουμε για την ελευθερία, τις οικογένειές μας και τη Δημοκρατία μας ενάντια στους εχθρούς της, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς.
Περιγραφή, Μετάφραση: ΥΠΕΡΙΩΝ
Ενσωμάτωση υποτίτλων: Διόδοτος
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=rXtGItm1bvQ
by 'Man In America'
Ένα βίντεο που πρέπει να δείτε. Μια θαυμάσια, συνοπτική περίληψη των όσων συνέβησαν το 2020: της προδοσίας, της ανατροπής και της ντροπής που υπέστη η Αμερική και μια αυθεντική έκκληση για δράση για να πολεμήσουμε για την ελευθερία, τις οικογένειές μας και τη Δημοκρατία μας ενάντια στους εχθρούς της, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς.
Περιγραφή, Μετάφραση: ΥΠΕΡΙΩΝ
Ενσωμάτωση υποτίτλων: Διόδοτος
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=rXtGItm1bvQ
by 'Man In America'
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