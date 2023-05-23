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Inventos de energía cósmica de Pier Ighina. El Tesla Reich Keely de Italia. Voz italiana con subtítulos en inglés. Descripción en castellano.
Historia del inventor Pier Luigi Ighina (1908-2004).
Año 1936. El Conde Giulio Gamberini, un rico terrateniente, se casó con su hermana, e invitó a su hermano a trasladarse a una finca de Imola. Ighina aceptó y utilizó la propiedad para sus investigaciones.
La finca donde trabajaba Ighina se hallaba en el centro del autódromo donde se llevaban a cabo carreras de bólidos o de motos. Pero al principio el inventor mantuvo su oposición a las carreras de vehículos motorizados provocando lluvias en el circuito cada vez que había una carrera. Según el periodista deportivo Angelo del Pozzo, en 1990, cuando todo estaba a punto para la carrera, llegaron unas nubes e increíblemente llovió encima del circuito.
Ighina nunca patentó sus inventos.
Duración: 11 minutos y 52 segundos. Idioma: Voz en italiano con subtítulos en inglés. A partir del instante 6 minutos y 28 segundos está desactivado el sonido del video.
Para más información consultad el siguiente vídeo en italiano:
Pier Luigi Ighina - L'uomo delle nuvole.
https://odysee.com/@AICONFINIDELMONDO:6/Pier-Luigi-Ighina---L'uomo-delle-nuvole:e