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ПРАВДА О ЛЕКАРСТВАХ. Откровения известного ученого и фармацевта
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111 views • December 19, 2020
Шейн Эллисон (Shane Ellison) - известный ученый, обладатель престижных премий. Имеет степень магистра в органической химии. В прошлом работал для крупнейших фармацевтических компаний Биофарма и Eli Lilly.
В данном видео Шейн разъясняет закулисные тайны фарм. индустрии, что из себя на самом деле представляют лекарства и как фарм. компаниям удается сбывать их на миллиарды и миллиарды долларов, несмотря на то, что эти лекарства мало того, что не лечат, но и вызывают огромное количество побочных эффектов, включая рак и даже смерть.
www.MedAlternativa.info
В данном видео Шейн разъясняет закулисные тайны фарм. индустрии, что из себя на самом деле представляют лекарства и как фарм. компаниям удается сбывать их на миллиарды и миллиарды долларов, несмотря на то, что эти лекарства мало того, что не лечат, но и вызывают огромное количество побочных эффектов, включая рак и даже смерть.
www.MedAlternativa.info
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