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IBM i holocaust.
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2671 views • November 04, 2020
W niniejszym wywiadzie Alex Jones rozmawia z Edmundem Black, autorem książki “IBM i holocaust”. Według badań Blacka po dojściu do władzy Hitler otrzymał wsparcie od wielu amerykańskich firm w tym od IBM. Zbudowane specjalnie dla reżimu Hitlera komputery Hollerith pozwalały na prowadzenie statystyk w odniesieniu do procesów wykluczenia i gettoizacji oraz na systematyzację eksterminacji wrogich populacji jak również służyły do prowadzenia działań wojennych...
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/ibm_i_holocaust,p1447631430
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/ibm_i_holocaust,p1447631430
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