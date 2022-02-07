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07.02.22. Нас должна спасти лень, хотя это и грех. (Выпуск №236. Часть 2(1))
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6249 views • February 04, 2022
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Содержание:
02:08 Фейковые страшилки. Зачем и кому они нужны. Мысли, что реально делать в этой ситуации https://www.youtube.com/watch?v=yvJ-1YmPwEE
13:42 Статья. Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19 — фейк https://total.kz/ru/news/zhizn/bill_geits_prizval_k_otmene_vaktsinatsii_protiv_covid19__feik_date_2022_01_29_14_22_03 и Статья. Фейк: Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19 inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-bill-geyts-prizval-k-otmene-vakcinacii-protiv-covid-19_a3892528
15:55 Статья. О визите Папы римского в Москву на Рождество и перенесении Рождества на 25 декабря https://panorama.pub/news/po-sluchayu-priezda-papy-rimskogo-v-moskvu-rpcz-perenesla-rozhdestvo-na-26-dekabrya
18:05 Папа Римский сатанист Франциск объявил о приходе антихриста.Иеродиакон Киприан https://www.youtube.com/watch?v=Xaz3oY1rE6A
22:48 Видео от слушателя: Макеевка Донецкая "СИЛА ЗВЕРЯ в его КОНЕЧНОСТЯХ ЛЮДЯХ"
34:04 Мария Шукшина обратилась к россиянам на своем Telegram-канале: Речь о новом законе - ПОДРОБНОСТИ https://www.youtube.com/watch?v=YPx5rg9Jqkc
40:20 Сдавшие биометрию теперь страдают https://www.youtube.com/watch?v=vnKlo-HhDYI
44:33 Винтики системы https://www.youtube.com/watch?v=LO9PZsVGSEc
49:24 !6 уроков от нацистов: как из личности сделать биомассу. Просто проведите параллель и всё поймёте... https://www.youtube.com/watch?v=QMg2Wcfe5z8
01:03:10 Н@п@дение не@дekватн0го тряп0чника на жeнщину в маршрутке https://www.youtube.com/watch?v=r2mUOrIGxqs
01:07:25 Фото от слушателя: Объявление о Принудительной ЭВАКУАЦИИ Жильцов Дома
Сегодня мы поговорим о модной процедуре, фейках и человеческих страхах; о настоящих целях сбора биометрических персональных данных; о принципах "работы" системы; расскажем о правилах превращения личности в послушную рабсилу по нацистским рецептам; о подготовке нашего сознания к эвакуации из собственного дома и питанию "по Госту".
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:08 Фейковые страшилки. Зачем и кому они нужны. Мысли, что реально делать в этой ситуации https://www.youtube.com/watch?v=yvJ-1YmPwEE
13:42 Статья. Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19 — фейк https://total.kz/ru/news/zhizn/bill_geits_prizval_k_otmene_vaktsinatsii_protiv_covid19__feik_date_2022_01_29_14_22_03 и Статья. Фейк: Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19 inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-bill-geyts-prizval-k-otmene-vakcinacii-protiv-covid-19_a3892528
15:55 Статья. О визите Папы римского в Москву на Рождество и перенесении Рождества на 25 декабря https://panorama.pub/news/po-sluchayu-priezda-papy-rimskogo-v-moskvu-rpcz-perenesla-rozhdestvo-na-26-dekabrya
18:05 Папа Римский сатанист Франциск объявил о приходе антихриста.Иеродиакон Киприан https://www.youtube.com/watch?v=Xaz3oY1rE6A
22:48 Видео от слушателя: Макеевка Донецкая "СИЛА ЗВЕРЯ в его КОНЕЧНОСТЯХ ЛЮДЯХ"
34:04 Мария Шукшина обратилась к россиянам на своем Telegram-канале: Речь о новом законе - ПОДРОБНОСТИ https://www.youtube.com/watch?v=YPx5rg9Jqkc
40:20 Сдавшие биометрию теперь страдают https://www.youtube.com/watch?v=vnKlo-HhDYI
44:33 Винтики системы https://www.youtube.com/watch?v=LO9PZsVGSEc
49:24 !6 уроков от нацистов: как из личности сделать биомассу. Просто проведите параллель и всё поймёте... https://www.youtube.com/watch?v=QMg2Wcfe5z8
01:03:10 Н@п@дение не@дekватн0го тряп0чника на жeнщину в маршрутке https://www.youtube.com/watch?v=r2mUOrIGxqs
01:07:25 Фото от слушателя: Объявление о Принудительной ЭВАКУАЦИИ Жильцов Дома
Сегодня мы поговорим о модной процедуре, фейках и человеческих страхах; о настоящих целях сбора биометрических персональных данных; о принципах "работы" системы; расскажем о правилах превращения личности в послушную рабсилу по нацистским рецептам; о подготовке нашего сознания к эвакуации из собственного дома и питанию "по Госту".
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