Исцеление Мира

Ефесянам 6:10-18



"Мировая война не проблема; даже коммунизм не является нашей проблемой. Проблема в том, что вы должны осознать вечную битву между добром и злом, идущую внутри вас. Самый важный вопрос вашей жизни — как вы можете подчинить зло внутри вас. Начиная свою провиденциальную работу, я молился: «Небесный Отец, перед тем как желать покорить вселенную, позволь мне покорить себя самого». «Покорить Себя» стало лозунгом всей моей жизни. Всякий, кто не может покорить себя самого, никогда не покорит вселенную."



"Борьба, о которой мы говорим, это настоящее сражение. В битве существуют два исхода: либо вас победят, либо победу одержите вы. Чего вы желаете? Когда вы отдаёте свою жизнь служению другим, вы должны относится ко всем равно, будь это важный и известный или скромный и слабый. Если вы объемлете других, такой дискриминации нет места; вы должны делать это с единой любовью, одной и той же любовью.

Посмотрев на другого человека, перед тем как подумать насколько он хорош или плох, подумайте: «Что я сделал, чтобы послужить ему?» Так я думаю. Вода всегда течёт вниз, поэтому если вы поместите себя в низкое положение, вода автоматически потечёт к вам. Аналогично, когда создаётся вакуум, природа направляет воздух заполнить его. Вы должны создать духовный вакуум. Я создал невероятный «духовный пылесос». Вместо засасывания пыли, он всасывает добрых духов. Как вам такое?"

Преподобный Мун Сон Мён,

THE HISTORY OF THE STRUGGLE OF GOOD AND EVIL AND ONESELF

"История борьбы добра и зла и человеческое «я»"

11 марта 1984 года

https://drive.google.com/file/d/1E9rJbRyLX3B087eOWejMg_NWzPxBinC4/view?usp=sharing

