pattuglia 18.11.2020 carabiniere AMICO del COMMERCIO CINOFILO

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Carabiniere CONFERMA al minuto 06:47 " I CANI DEVONO ABBAIARE", di seguito EGUAGLIA LA COMUNICAZIONE UMANA a quella DEI CANI... (ovvero=discutono, capiscono le PAROLE, suggeriscono, consigliano etc...????)
Tale segnalazione ha di fatto fatto suscitato l'ira del Comune, ovvero i promotori commerciali della diffusione dei cani .. attivando perfino l'aiuto dei magistrati di mafia: http://bit.ly/2UOd5gD + https://bit.ly/3oPCtDc