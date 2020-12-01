Neden mi MASKE takmayı SEVİYORUM?

Tam da budur...👏🏼👏🏼👏🏼***Oh, özür dilerim.Maskemi takıyordum, çünkü iyi bir insan olduğum koca bir günden yeni çıktım.Maskemi seviyorum çünkü bu benim dürüstlüğümü göstermemin basit ama etkili bir yolu.Çin'deki iki çocuğun beden dersinde zorla maske takmak zorunda kaldıkları için düşüp ölmesinden endişe duyuyor muyum?- YooSosyal olarak beceriksiz ve arkadaşlarından korkmaya koşullanmış bir nesil yarattığımızdan mı endişeleniyorum?- HayırKüresel nüfusu köleleştirecek, yaklaşan bir sosyalist teknokrasiye katkıda bulunduğumdan mı endişeleniyorum?- Azıcık bile değilMaskemi, nihayetinde dünyadaki her erkek, kadın ve çocuğun zorla aşılanmasına yol açacak olan sosyal koşullanmaya uymamın sembolü olduğundan endişeleniyor muyum?- Mümkünatı yok !Neden endişelenmediğimi mi sordun?Endişeli değilim çünkü uzun zaman önce karar verdim, sığ ve boş hareketlerle ahlakımı sergilemek, aslında ahlaklı olmaktan çok daha kolay.Çünkü gerçek iyi bir insan olmak için, gerçekten kötü olan birine karşı durmam gerekiyor; ve hiçbir şeye karşı durmayı sevmiyorum.Boyun eğmenin gerçekte ne olduğu yerine bir erdem olduğunu düşünerek kendimi kandırmanın çok daha kolay olduğuna karar verdim: Ödleklik!Sosyalist devrimin her zaman aynı şekilde başladığı gerçeğinden tamamen habersiz bir şekilde hayatın içinden süzülmeyi tercih ederim:Hükumetin yetkilerini aşması,Aşağılama,Sansürleme,Ve tuvalet kağıdı kıtlığı!İnanmıyorsan Google'da "Komünist Rusya'da tuvalet kağıdı kıtlığı" diye arattır.Eşsiz bir deneyim yaşadığınızı mı düşündünüz?Tarihin tekerrür etmediğini varsaymayı tercih ederim;Böylece tarihin her tekerrüründe bekleyebilir ve görmezden gelebilirim.Kendi araştırmamı yapmak zorunda hissetmemek için, konuşan, karşı koyan veya savunanlara deli veya komplo teorisyeni demeyi tercih ederim.Araştırmak vaktimi alıyor!Ve son olarak maskemi takmayı ve bir maske denizinin arasında durmayı tercih ederim ki asla görülmem, özgür olmam ya da içimde gizlenen derin karanlık gölgeleri açığa çıkarmam.KAYNAKLAR: