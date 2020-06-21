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Patrick Burensteinas - Conférence intégrale "NAISSANCE & RENAISSANCE" (Suneva)
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3 views • June 21, 2020
Import YT 5 mars 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=UBgAefDqLt0
Chaîne YT SUNEVA Organisation : https://www.youtube.com/channel/UC7s-huVjx859_QEt42vJgog
Vidéo complète et gratuite de la conférence de l’alchimiste Patrick BURENSTEINAS le 18 Octobre 2014 à Montréal (Suneva.ca) Pour faciliter l’accès à certains sujets, vous trouverez ci-dessous des repères temporels. Je vous souhaite de bons moments en notre compagnie! Merci à Patrick Burensteinas pour sa générosité de cœur et à toutes les personnes présentes.
02min00' : Naissance, Vie, Mort
07min17' : Adam
08min04' : Transmission
08min27' : Se vider, Immobile
10min50' : Désirs
14min00' : Religion
14min45' : Moment présent
16min00' : Maladie
17min30' : Relation parents - enfants
20min35' : Relations amicales
21min18' : Pêché, Enfer
25min00' : Transmutation des émotions, Psychanalyse
27min00' : Sept étapes entre la matière et la lumière, Trois passages vers l'unité
28min45' : Dépasser la peur, Blanche neige et les sept nains (V.I.T.R.I.O.L.)
33min57' : Création de l'univers, Matière
38min35' : Corps, Âme, Esprit
42min35' : Sept sphères, Sept couleurs
43min00' : Densité de la matière, Lucifer
45min48' : Amour et émotions
48min30' : Relation Homme - Femme, Vie de couple, Mariage
55min28' : Espace, Temps, Expérience
1h43min40' : Christ, Trous noirs, Lumière
1h05min27' : Les 7 épreuves de la quête
1h20min00' : Cycles de la vie à travers les âges
1h22min24' : Les enfants voient la réalité non-ordinaire
1h26min40' : Extraterrestres, Défunts, Fantômes
1h32min45' : La mort selon les cultures
1h43min04' : Caïn et Abel, Écologie, Environnement, Nourriture Bio, OGM
2h02min14' : Jugement, Réincarnation, Vies antérieures, Mémoires généalogiques
2h09min49' : Notre corps est un univers dont nous sommes le dieu
2h12min07' : Bon chemin / Erreur
2h13min40' : Corde d'argent, Coma, Réanimation, NDE (EMI)
2h18min08' : Anges et Archanges, Archétypes (Christ, Jésus, Vierge), Êtres de lumière, Élémentaux,
2h27min08' : Maître et Disciple, Tradition et Transmission, Source
2h34min22' : Égo, Empreinte
2h35min50' : Âme, Émotions, Souffre, Agitation
2h37min23' : Joie du moment présent. Liberté.
2h42min05' : Dédicaces, Remerciements.
Prochains événements avec Patrick BURENSTEINAS : https://suneva.ca/evenements
Page Facebook officielle : https://www.facebook.com/patrick.burensteinas.public
Une vidéo réalisée par notre partenaire : http://productions540.ca
Chaîne YT SUNEVA Organisation : https://www.youtube.com/channel/UC7s-huVjx859_QEt42vJgog
Vidéo complète et gratuite de la conférence de l’alchimiste Patrick BURENSTEINAS le 18 Octobre 2014 à Montréal (Suneva.ca) Pour faciliter l’accès à certains sujets, vous trouverez ci-dessous des repères temporels. Je vous souhaite de bons moments en notre compagnie! Merci à Patrick Burensteinas pour sa générosité de cœur et à toutes les personnes présentes.
02min00' : Naissance, Vie, Mort
07min17' : Adam
08min04' : Transmission
08min27' : Se vider, Immobile
10min50' : Désirs
14min00' : Religion
14min45' : Moment présent
16min00' : Maladie
17min30' : Relation parents - enfants
20min35' : Relations amicales
21min18' : Pêché, Enfer
25min00' : Transmutation des émotions, Psychanalyse
27min00' : Sept étapes entre la matière et la lumière, Trois passages vers l'unité
28min45' : Dépasser la peur, Blanche neige et les sept nains (V.I.T.R.I.O.L.)
33min57' : Création de l'univers, Matière
38min35' : Corps, Âme, Esprit
42min35' : Sept sphères, Sept couleurs
43min00' : Densité de la matière, Lucifer
45min48' : Amour et émotions
48min30' : Relation Homme - Femme, Vie de couple, Mariage
55min28' : Espace, Temps, Expérience
1h43min40' : Christ, Trous noirs, Lumière
1h05min27' : Les 7 épreuves de la quête
1h20min00' : Cycles de la vie à travers les âges
1h22min24' : Les enfants voient la réalité non-ordinaire
1h26min40' : Extraterrestres, Défunts, Fantômes
1h32min45' : La mort selon les cultures
1h43min04' : Caïn et Abel, Écologie, Environnement, Nourriture Bio, OGM
2h02min14' : Jugement, Réincarnation, Vies antérieures, Mémoires généalogiques
2h09min49' : Notre corps est un univers dont nous sommes le dieu
2h12min07' : Bon chemin / Erreur
2h13min40' : Corde d'argent, Coma, Réanimation, NDE (EMI)
2h18min08' : Anges et Archanges, Archétypes (Christ, Jésus, Vierge), Êtres de lumière, Élémentaux,
2h27min08' : Maître et Disciple, Tradition et Transmission, Source
2h34min22' : Égo, Empreinte
2h35min50' : Âme, Émotions, Souffre, Agitation
2h37min23' : Joie du moment présent. Liberté.
2h42min05' : Dédicaces, Remerciements.
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