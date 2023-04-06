Palabras al viento - Practicando los punteos - Jorge Oñate

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Calentando motores para ver cómo es que nos sale este tema vallenato de los viejos, viejos, viejos, pero bueno, bueno, bueno, y bueno. Con sabor a pueblo, a yuca, a bocachico y por supuesto trago.
Tema: Palabras al viento
Autor: Santander Durán
Interpreta origialmente: Jorge Oñate con los Hnos Lopez
Transportado a DO (C).
📜 La transcripción de punteo en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia