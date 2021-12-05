Видео «Кэти, не иди в супермаркет сегодня!» ... Песня о глобальном плане нанесения «метки зверя»

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

211 views • December 05, 2021



Видеоклип наделал много шума, т.к. в нём чётко было показано то, что сегодня уже стало реальностью — введение цифрового концлагеря и прямой связи штрих-кодов с «меткой Зверя 666». Сразу появилась масса комментариев типа «Ещё в 80-е годы нас предупреждали об этом, но люди как всегда пропустили мимо ушей».

Вот только никто не написал, что ещё в 1990 году на всей территории бывшего СССР громогласно и открыто Разоблачала планы по чипизации землян Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —



Также смотрите: Клип Heaven's Magic «Watch Out For 666» 1990 год. Предупреждение о «метке зверя»



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Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!



Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.



Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.



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(Это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).

Советуйте другим! Прежде узнайте сами.

Кто не поверит, вспомнит позже.



Да Будет Свет!

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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации



МОЛИТВА СВЕТА



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

ПоРАзи Своим Светом Тьму!



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!



Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ОтРАжает Тьму!



Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

— ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

— «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©



Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Видео «Кэти, не иди в супермаркет сегодня!» ... Песня о глобальном плане нанесения «метки зверя». Несколько дней назад в руськоязычном сегменте Интернета был разпространён видеоклип «Cathy Don't Go!» («Кэти, не иди в супермаркет!») 1985 года американской группы «Heaven's Magic».Видеоклип наделал много шума, т.к. в нём чётко было показано то, что сегодня уже стало реальностью — введение цифрового концлагеря и прямой связи штрих-кодов с «меткой Зверя 666». Сразу появилась масса комментариев типа «Ещё в 80-е годы нас предупреждали об этом, но люди как всегда пропустили мимо ушей».Вот только никто не написал, что ещё в 1990 году на всей территории бывшего СССР громогласно и открыто Разоблачала планы по чипизации землян Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac . А люди не только «пропустили мимо ушей» Слово Матери Мира, но и полностью поверили клеветнической кампании травли и клеветы, которая была развернута масонскими СМИ против Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В итоге этой травли было сфабриковано уголовное дело в результате чего 4 года Матерь Мира была закрыта в тюрьмах и лагерях, где в полной мере Изпытала всю жестокость и бездушие этого мира. А сейчас пришло время разплаты за слепоту в начале 90-х. Нет уже «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС», которое было зверски уничтожено в те годы. И все призывы к объединению наталкиваются на блоки и шоры, которые внедрили СМИ в сознание землян, которые оказались безсильными против метода тёмных «разделяй и властвуй».Также смотрите: Клип Heaven's Magic «Watch Out For 666» 1990 год. Предупреждение о «метке зверя» https://www.brighteon.com/6aa83ddf-3d69-4294-904c-56cbbe7a614b _____________________________Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/ Всегда можно найти в интернете по поиску:Защита от чипизации, Защита против принудительной вакцинации чипизации, поражающие факторы вакцинации, прививания, что такое метка зверя, Защитная Молитва против чипизации вакцинации(Это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).Советуйте другим! Прежде узнайте сами.Кто не поверит, вспомнит позже.Да Будет Свет!_____________________________________Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta МОЛИТВА СВЕТАМатерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Да Будет Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Пошли мне Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Защити меня Своим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!ПоРАзи Своим Светом Тьму!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ возполняюсь Тобой!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ излучаю Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОСТварится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССтруится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ПоРАжает Тьму!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ОтРАжает Тьму!Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Keywords vaccinationtechnologynwonew world ordertotalgenocidchipping inscription of the beast control

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