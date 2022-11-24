Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΣΙΓΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ
ΛΑΜΠΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ https://rumble.com/v1www0s-heretic-antichrist-hate-and-lies-from-the-satanist-giannis-lampropoulos.html , https://ugetube.com/watch/tWaN3MzjTiMhc14
ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕΙ, ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΚΑΙ
ΕΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΓΙΑΤΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η
ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ,
ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html
,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΩΝΑΙΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΙΖΟΤΑΚΗ…
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ https://rumble.com/v1rypye-the-body-of-christ.html , https://www.brighteon.com/efc92309-b544-4e2f-8574-59be02a2ed41 , https://ugetube.com/watch/WhBNmv8cqm6sx2B . Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 "οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"). ΣΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
ΕΑΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ "ΠΟΛΗ" ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΤΙ "ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ" ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ (ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ "ΓΕΡΟΝΤΕΣ" ΜΕΡΙΚΟΙ) ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ… ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΓΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΣΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΜΙΑ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΩΣΤΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ «ΘΡΥΛΟΣ» ΤΟΣΟ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝ ΔΕΙΧΝΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ – ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html
,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ...
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: «ΝΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ», ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ… ΓΙΑΤΙ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΛΙ «ΔΙΚΗ ΜΑΣ» ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΑΝ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ.
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ , ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ… ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΙΤΕ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ https://www.impantokratoros.gr/agia-grafh-iera-paradosh.el.aspx ...
Η ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://rumble.com/v1www0s-heretic-antichrist-hate-and-lies-from-the-satanist-giannis-lampropoulos.html , https://ugetube.com/watch/tWaN3MzjTiMhc14
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