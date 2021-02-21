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Pensons l'avenir des médias - Jean-Jacques Crevecoeur
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10 views • February 21, 2021
19 févr. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=xmL0Cpzxm-U&;pbjreload=101
Quartier Libre TV : https://www.youtube.com/channel/UCz0A6MGa6eUjRHwotju8gnA
Jean-jacques Crèvecoeur vient nous parler de son nouveau réseau social SOLIDARITA qui permettra de recréer le Lien entre les gens, et de leur permettre de se retrouver physiquement !
Nous parlerons de l'avenir des médias et des alternatives que nous mettons en place pour retrouver une liberté d'expression perdue à cause de la cen-sure omniprésente aujourd'hui !
Le site Solidarita : https://solidarita.net
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