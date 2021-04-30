Connie Ringgaard: Sandheden om Staten Del 1/2 'Institut for Menneskerettigheder' [05.11.2020]

Note: Nogle 'vågner op' hurtigere end andre. Denne telefonsamtale viser også præcist hvad der foregår samt hvordan retorisk, noget som jeg har skrevet og sagt i årevis samt hvordan denne sataniske depopulation 'plan' udøves.Dette er ikke noget nyt det der foregår lige nu, det har foregået i årevis og er kun 'næste skridt' i deres sataniske depopulation plan,Konklusion: Hvad er Djøf-sprog også kaldet Doublespeak og Newspeak samt New Public Management (NPM) sprog (bullshit-kulturen)?Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist så Satanisterne kan rave magt og mammon til sig samt personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.Alt ved hjælp af forstående, imødekommende, empatisk sød retorisk, tvetydig, politisk korrekt ansvarfralæggende Djøf-sprog også kaldet Doublespeak og Newspeak samt New Public Management (NPM) sprog (bullshit-kulturen).Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]Og de er dygtige til det.Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold.Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold.Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.- Der er ingen Forvaltningsdomstol.- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.- Politikerne har blod på deres hænder.- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.- Retssikkerhed er uden partifarve.- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.Alt dokumenteret i årevis...--Telefon samtale med 'Institut for Menneskerettigheder' som er TOTALT fraværende i forhold til den her vanvittige epidemilov samt udkastet (13 nov 2020) til den som Regeringen har til høring de her dage, og Connie vil gerne lige høre hvor 'Institut for Menneskerettigheder' er henne i det her...Connie Ringgard - 820 subscribersJoined Apr 14, 2015 - 95,008 viewsInstitut for Menneskerettigheder arbejder med at fremme og beskytte menneskerettigheder i Danmark og internationalt.- Hvordan forholder 'Institut for Menneskerettigheder' sig til epidemiloven?Epidemiloven 2021:LOV nr 285 af 27/02/2021 GÆLDENDELov om epidemier m.v. (epidemiloven)VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:4. mar. 2021 — Den nye epidemilov, som trådte i kraft 1. marts 2021, definerer, hvad der omfattes af kategorierne smitsom sygdom, alment farlig sygdom og "samfundskritisk sygdom."23. februar 2021 Sundhedsministeren kan bestemme, at virksomheder skal udlevere data om ansatte, private kan tvinges isoleret og behandlet, og en ny epidemikommission ser dagens lys. Læs hovedpunkterne i den nye epidemilov her.L 134 - 2020-21 (oversigt): Forslag til lov om epidemier m.v. ......en forsættelse af den sataniske L 133 fra d 12. mar. 2020 (L133... google frimurer 33)L 133 Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.(Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.).--Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)LOV nr 169 af 05/06/1953 GÆLDENDE§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.--Demonstration imod 5G, fascistisk influenza lov mmDato: Fre d 17.04.2020Arrangør: Mads Palsvig & JFK21 - Jorden Frihed KundskabLocation: Rådhuspladsen, København.--