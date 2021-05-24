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24.05.2021. Маски начинают спадать (Выпуск № 202 часть II (2)).
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13272 views • May 21, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:05 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
09:17 Самый дорогой коттеджный посёлок России? Обзор жизни в Миллениум парке! https://www.youtube.com/watch?v=iOJjcxDIeBA.
16:20 Kensington Philadelphia, “Highlight”- For the Month of April. https://www.youtube.com/watch?v=33Cz9Ng3RqY&;t=338s.
23:10 Лучшая ШКОЛА в России — большой обзор. https://www.youtube.com/watch?v=ZLzT8vpOTwU.
27:38 Магазин БЕЗ касс, БЕЗ людей, БЕЗ очередей. https://www.youtube.com/watch?v=QMW4pR1_va8.
37:34 Наблюдатель. Болеро Равеля – 90 лет. Эфир 18.12.2018. https://www.youtube.com/watch?v=z-_8niiflHs.
40:27 BOLERO Ravel ラヴェルボレロOrquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ガリシア D: Vicente Alberola. Dvořák nº 8. https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY BOLERO.
43:12 Bolero (Gergiev). https://www.youtube.com/watch?v=ODeNHRtVNO4.
45:08 Wiener Philharmoniker - Maurice Ravel - Bolero - Regente Gustavo Dudamel. https://www.youtube.com/watch?v=E9PiL5icwic&;list=RDODeNHRtVNO4&index=4.
48:42 RAVEL Bolero (BPO-Karajan). https://www.youtube.com/watch?v=ctD6pKzG50U&;list=RDODeNHRtVNO4&index=2.
53:01 BOLERO Ravel ラヴェルボレロOrquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ガリシア D: Vicente Alberola. Dvořák nº 8. https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY BOLERO.
58:57 Письмо слушателя. О войне. https://www.mccvu.ru/news/moskovskie-suvorovtsy/mentalnaya-voyna-voyna-na-unichtozhenie-russkoy-tsiv...
Сегодня мы поговорим по предсказании старца Николая Рогозина. Увидим элитные поселки, элитные средние школы, а также обратную сторону медали- районы для бедных. Послушаем в интерпретации различных оркестров «Болеро» Мориса Равеля.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:05 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
09:17 Самый дорогой коттеджный посёлок России? Обзор жизни в Миллениум парке! https://www.youtube.com/watch?v=iOJjcxDIeBA.
16:20 Kensington Philadelphia, “Highlight”- For the Month of April. https://www.youtube.com/watch?v=33Cz9Ng3RqY&;t=338s.
23:10 Лучшая ШКОЛА в России — большой обзор. https://www.youtube.com/watch?v=ZLzT8vpOTwU.
27:38 Магазин БЕЗ касс, БЕЗ людей, БЕЗ очередей. https://www.youtube.com/watch?v=QMW4pR1_va8.
37:34 Наблюдатель. Болеро Равеля – 90 лет. Эфир 18.12.2018. https://www.youtube.com/watch?v=z-_8niiflHs.
40:27 BOLERO Ravel ラヴェルボレロOrquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ガリシア D: Vicente Alberola. Dvořák nº 8. https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY BOLERO.
43:12 Bolero (Gergiev). https://www.youtube.com/watch?v=ODeNHRtVNO4.
45:08 Wiener Philharmoniker - Maurice Ravel - Bolero - Regente Gustavo Dudamel. https://www.youtube.com/watch?v=E9PiL5icwic&;list=RDODeNHRtVNO4&index=4.
48:42 RAVEL Bolero (BPO-Karajan). https://www.youtube.com/watch?v=ctD6pKzG50U&;list=RDODeNHRtVNO4&index=2.
53:01 BOLERO Ravel ラヴェルボレロOrquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ガリシア D: Vicente Alberola. Dvořák nº 8. https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY BOLERO.
58:57 Письмо слушателя. О войне. https://www.mccvu.ru/news/moskovskie-suvorovtsy/mentalnaya-voyna-voyna-na-unichtozhenie-russkoy-tsiv...
Сегодня мы поговорим по предсказании старца Николая Рогозина. Увидим элитные поселки, элитные средние школы, а также обратную сторону медали- районы для бедных. Послушаем в интерпретации различных оркестров «Болеро» Мориса Равеля.
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