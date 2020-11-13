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La Tribune REINFO N°1, 12/11/ 2020, L. Fouché, A. Henrion Caude, L. Mucchielli, P. Sacré, H. Banoun
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12 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=-1YVIYXXmew
REINFO COVID : https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA
La Tribune REINFO
Votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de réinformation, par le Collectif REINFO COVID
Émission N°1 du 12 novembre 2020
Avec le Dr Louis Fouché, Alexandra Henrion Caude, Laurent Mucchielli, le Dr Pascal Sacré et Hélène Banoun
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Au programme de l'émission :
0:00 - Sommaire
1:17 - Dr Louis Fouché, anesthésiste réanimateur
Présentation de La Tribune REINFO
6:32 - Alexandra Henrion Caude, généticienne
Morts de la Covid-19 ? Leçon de la grippe espagnole
10:30 - Laurent Mucchielli, sociologue
Démocratie et crise sanitaire
15:25 - Dr Pascal Sacré, anesthésiste réanimateur
Éthique et euthanasie
22:37 - Hélène Banoun, pharmacien biologiste
Les tests PCR
29:40 - Fin
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