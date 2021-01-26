ÖZLEM CEKIC ~ SF´s medieordfører om FRI PRESSE, NEW WORLD ORDER, BILDERBERG og SF´s fremgang

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ÖZLEM CEKIC ~ SF´s medieordfører om FRI PRESSE, NEW WORLD ORDER, BILDERBERG og SF´s fremgang
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11 views • January 26, 2021
Age Of Truth TV interview conducted in Danish, with Danish politician ÖZLEM SARA CEKIC from Socialistic Peoples Party (SF) - 1 May 2015.
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ÖZLEM SARA CEKIC - SF´s (Socialistisk Folkeparti) ligestillings-, sundheds-, psykiatri- og medieordfører bliver interviewet af Age Of Truth TV præsentator Lucas Alexander i Fælledparken den 1 maj 2015 op til det danske folketingsvalg d. 18 juni 2015, omkring SF´s svære politiske periode og vej tilbage mod større succes, racediskriminering og Pia Kjærsgaard, og hvorfor Özlem mener det er vigtigt at stemme.
Om mediernes indflydelse på hvordan befolkingen stemmer og hvilke partier der har fremgang i bestemte perioder, samt omkring den hemmelige Bilderberg gruppes politiske møder, afholdt uden pressens bevågning og befolkningens viden, samt om hvorfor man aldrig hører medierne rapportere omkring New World Order (Den Nye Verdensorden).
Interview: Lucas Alexander
Kamera: Lauge Felix Black
http://www.ageoftruth.dk
------------------
ÖZLEM SARA CEKIC - SF´s (Socialistisk Folkeparti) ligestillings-, sundheds-, psykiatri- og medieordfører bliver interviewet af Age Of Truth TV præsentator Lucas Alexander i Fælledparken den 1 maj 2015 op til det danske folketingsvalg d. 18 juni 2015, omkring SF´s svære politiske periode og vej tilbage mod større succes, racediskriminering og Pia Kjærsgaard, og hvorfor Özlem mener det er vigtigt at stemme.
Om mediernes indflydelse på hvordan befolkingen stemmer og hvilke partier der har fremgang i bestemte perioder, samt omkring den hemmelige Bilderberg gruppes politiske møder, afholdt uden pressens bevågning og befolkningens viden, samt om hvorfor man aldrig hører medierne rapportere omkring New World Order (Den Nye Verdensorden).
Interview: Lucas Alexander
Kamera: Lauge Felix Black
http://www.ageoftruth.dk
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