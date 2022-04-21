© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
GECENSUREERD !
Follow
0
Share
Report
156 views • April 21, 2022
DEZE VIDEO WORDT NU ZELFS OP MIJN BITCHUTE KANAAL
GECENSUREERD EN KAN NIET GEKEKEN WORDEN ZONDER REGISTRATIE.
Er zijn beelden van de Nato laptop die bij het Nazi bolwerk
werd aangetroffen, ooggetuigenverslagen die het verhaal
bevestigen van de Franse journaliste dat de overheid
van Ukraine aanslagen pleegt op de eigen bevolking
om zo Rusland de schuld te kunnen geven en daarbij
komt de journaliste zelf ook in beeld.
GECENSUREERD EN KAN NIET GEKEKEN WORDEN ZONDER REGISTRATIE.
Er zijn beelden van de Nato laptop die bij het Nazi bolwerk
werd aangetroffen, ooggetuigenverslagen die het verhaal
bevestigen van de Franse journaliste dat de overheid
van Ukraine aanslagen pleegt op de eigen bevolking
om zo Rusland de schuld te kunnen geven en daarbij
komt de journaliste zelf ook in beeld.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.