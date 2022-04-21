DEZE VIDEO WORDT NU ZELFS OP MIJN BITCHUTE KANAAL

GECENSUREERD EN KAN NIET GEKEKEN WORDEN ZONDER REGISTRATIE.





Er zijn beelden van de Nato laptop die bij het Nazi bolwerk

werd aangetroffen, ooggetuigenverslagen die het verhaal

bevestigen van de Franse journaliste dat de overheid

van Ukraine aanslagen pleegt op de eigen bevolking

om zo Rusland de schuld te kunnen geven en daarbij

komt de journaliste zelf ook in beeld.