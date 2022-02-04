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IFQ86 - Émission du 3 février 2022 avec Françoise Pistol
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115 views • February 04, 2022
2 février 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions86:d
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 86e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Françoise Pistol, psychopraticienne, thérapeute EMDR, qui a participé au Doctothon spécial enfants le 15.01.22. Elle fait partie d’une réseau très large de médecins et thérapeutes en France, en Suisse et en Allemagne qui collectent leurs propres statistiques sur les conséquences graves de la vaccination anti-covid.
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Privée (inscription gratuite) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• "Conflits d'intérêt des Tasks Forces Covid-19 en Suisse" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ86_Task_Forces_Suisse_Conflits_d'interet.pptx
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ86_Task_Forces_Suisse_Conflits_d'interet.pdf
• Document complet des conflits d'intérêt de la Swiss COVID-19 Task Force actuelle (25 membres) : http://gerardscheller.ch/Swiss_National_COVID_FR.pdf
• Doc complet des conflits d'intérêt de la Swiss COVID-19 Task Force avant août 2021 (77 membres) :
http://gerardscheller.ch/Swiss_National_COVID_version_2020.pdf
• 1ère Task Force : La Task Force de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/direktionsbereiche-abteilungen/krisenorganisation-covid-19.html#accordion1643702957602
• 2ème Task Force : La Swiss National COVID-19 Science Task Force : https://sciencetaskforce.ch/fr/page-daccueil/
• CV de Christine Kopp : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/direktionsbereiche-abteilungen/krisenorganisation-covid-19.html#accordion1643702957602
• Partenaires de la Croix Rouge (Coca Cola, Johnson & Johnson, Novartis, Nestlé, Crédit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Banque nationale Suisse) : https://report.redcross.ch/fr/projet/partenaires-et-donateurs-institutionnels/
• Salome von Greyerz : http://archive.forum.ofac.ch/de/home/forumofac16/intervenants-15.html
• Article de Salome von Greyers "Dossier électronique du patient: vers une loi fédérale" : https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2011/03/von-greyerz-2/
• Loi sur le dossier électronique du 19.06.15 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/fr
• Questions dans e-health Suisse (fusion entre eID et DEP prévue) : https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html#:~:text=Qui%20a%20acc%C3%A8s%20aux%20contenus,peuvent%20consulter%20le%20DEP%20(cf
• Les 25 membres actuels de la Swiss Task Force : https://sciencetaskforce.ch/fr/organisation-et-groupes-dexperts/
• Les 77 membres de la Swiss Task Force en 2020-2021 : https://web.archive.org/web/20210116085454/https://sciencetaskforce.ch/fr/organisation-et-groupes-dexperts/
• ViiV, Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/ViiV_Healthcare
• Swiss Task Force : https://www.re-check.ch/wordpress/fr/science-pandemique-task-force/
• 25.04.20 (explications du déploiement de la 5G en Suisse) : https://odysee.com/@Chloe_F:b/annemasse-pour-la-libert-de-nos-enfants:2
• Suisse - Les contrats avec Moderna et Pfizer devront être rendus publics en Suisse
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/lofsp-perd-la-procedure-les-contrats-avec-moderna-et-pfizer-devront-etre-rendus-publics-id17163266.html
la suite sur odysee Chloé...
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 86e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Françoise Pistol, psychopraticienne, thérapeute EMDR, qui a participé au Doctothon spécial enfants le 15.01.22. Elle fait partie d’une réseau très large de médecins et thérapeutes en France, en Suisse et en Allemagne qui collectent leurs propres statistiques sur les conséquences graves de la vaccination anti-covid.
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Privée (inscription gratuite) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• "Conflits d'intérêt des Tasks Forces Covid-19 en Suisse" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ86_Task_Forces_Suisse_Conflits_d'interet.pptx
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ86_Task_Forces_Suisse_Conflits_d'interet.pdf
• Document complet des conflits d'intérêt de la Swiss COVID-19 Task Force actuelle (25 membres) : http://gerardscheller.ch/Swiss_National_COVID_FR.pdf
• Doc complet des conflits d'intérêt de la Swiss COVID-19 Task Force avant août 2021 (77 membres) :
http://gerardscheller.ch/Swiss_National_COVID_version_2020.pdf
• 1ère Task Force : La Task Force de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/direktionsbereiche-abteilungen/krisenorganisation-covid-19.html#accordion1643702957602
• 2ème Task Force : La Swiss National COVID-19 Science Task Force : https://sciencetaskforce.ch/fr/page-daccueil/
• CV de Christine Kopp : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/direktionsbereiche-abteilungen/krisenorganisation-covid-19.html#accordion1643702957602
• Partenaires de la Croix Rouge (Coca Cola, Johnson & Johnson, Novartis, Nestlé, Crédit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Banque nationale Suisse) : https://report.redcross.ch/fr/projet/partenaires-et-donateurs-institutionnels/
• Salome von Greyerz : http://archive.forum.ofac.ch/de/home/forumofac16/intervenants-15.html
• Article de Salome von Greyers "Dossier électronique du patient: vers une loi fédérale" : https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2011/03/von-greyerz-2/
• Loi sur le dossier électronique du 19.06.15 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/fr
• Questions dans e-health Suisse (fusion entre eID et DEP prévue) : https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html#:~:text=Qui%20a%20acc%C3%A8s%20aux%20contenus,peuvent%20consulter%20le%20DEP%20(cf
• Les 25 membres actuels de la Swiss Task Force : https://sciencetaskforce.ch/fr/organisation-et-groupes-dexperts/
• Les 77 membres de la Swiss Task Force en 2020-2021 : https://web.archive.org/web/20210116085454/https://sciencetaskforce.ch/fr/organisation-et-groupes-dexperts/
• ViiV, Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/ViiV_Healthcare
• Swiss Task Force : https://www.re-check.ch/wordpress/fr/science-pandemique-task-force/
• 25.04.20 (explications du déploiement de la 5G en Suisse) : https://odysee.com/@Chloe_F:b/annemasse-pour-la-libert-de-nos-enfants:2
• Suisse - Les contrats avec Moderna et Pfizer devront être rendus publics en Suisse
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/lofsp-perd-la-procedure-les-contrats-avec-moderna-et-pfizer-devront-etre-rendus-publics-id17163266.html
la suite sur odysee Chloé...
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