Sucharit Bhakdi: Γιατροί.. Θα είστε ένοχοι για συνενοχή σε μαζική δολοφονία... 💥

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«ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ» από τον Bhakdi: Με ΑΥΤΟ θα αντικαταστήσουν ΟΛΑ τα ΕΜΒΟΛΙΑ άμεσα και γρήγορα κυρίως τα παιδικά”!!!
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