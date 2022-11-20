5G TECHY SHOWS YOU HOW 5G CAUSES HARM AND DE-POPULATION THROUGH MM MICROWAVES INFECTING ALL OF YALL!

5G IS A REAL WEAPON AND SHOULD BE RIPPED DOWN WHERE EVER THEY ARE!
THEY ARE THE BIGGEST THREAT TO MANKIND WE HAVE EVER KNOWN!
DEPLETING THE BLOOD OF OXYGEN AND KILL YOUR CELLS AND IMMUNE SYSTEM!
REMEMBER KNOLIGE IS POWER! - KNOW WHAT THEY MEAN! THEY CALL THEM CELL TOWERS BECAUSE THEY DESTROY "YOUR" CELLS ALL DELIVERED TO YOU VIA THE RF-ID JAB
SARS COV 1&2 = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS
MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SICKNESS
SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY
COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION AI
ABOLA = ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES
THE SYMPTOMS OF RADIATION STRESS ARE TO MENTION A FEW!
NOSE BLEEDS - NAUSEA - ACHING BONES AND JOINTS - LATHARGICNESS - BLOOD IN YOUR PEE OR STOOLS - MOUTH AND TOUNG ULCERS - INSOMNIA - LISTLESSNESS - BRAIN-FOG - BALANCE - HEADACHES - UPPER RESPIRATORY FLU LIKE SYMPTOMS - CONSTANT COUGHING -SIMLAR TO HOOPING COUGH - MEMORY LOSS - BURNS SORES AND CRACKED LIPS - AND MANY MORE!
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