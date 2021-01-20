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INTEL: DAVE HODGES INTERVIEWED BY SARAH WESTALL GAVIN NEWSOM WILL BE ARRESTED FOR TREASON AND THE LASER DIRECTED ENERGY WEAPON FIRES - CONSIDER YOURSELF RECALLED NEWSOM
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281 views • January 20, 2021
JUMP TO 11:35 FOR INTERVIEW WITH DAVE HODGES
OH, AND BY THE WAY NEWSOM
PATRIOTS ARE GOING TO STOP WEARING MASKS
IF LAW ENFORCEMENT TRY TO ISSUE CITATIONS OR MAKE ARRESTS - LAW ENFORCEMENT WILL BE ELIMINATED BY PATRIOTS AND THEN NEWSOM; PATRIOTS ARE COMING TO ARREST YOU BEFORE THE MILITARY DOES.
PATRIOTS OPEN YOUR BUSINESSES AND TRAVEL FREELY
IF ANYONE TRIES TO STOP YOU - DEAL WITH THEM AS A LETHAL THREAT; IN OTHER WORDS ELIMINATE THE THREAT
ATTRITION ATTRITION ATTRITION
OH, AND BY THE WAY NEWSOM
PATRIOTS ARE GOING TO STOP WEARING MASKS
IF LAW ENFORCEMENT TRY TO ISSUE CITATIONS OR MAKE ARRESTS - LAW ENFORCEMENT WILL BE ELIMINATED BY PATRIOTS AND THEN NEWSOM; PATRIOTS ARE COMING TO ARREST YOU BEFORE THE MILITARY DOES.
PATRIOTS OPEN YOUR BUSINESSES AND TRAVEL FREELY
IF ANYONE TRIES TO STOP YOU - DEAL WITH THEM AS A LETHAL THREAT; IN OTHER WORDS ELIMINATE THE THREAT
ATTRITION ATTRITION ATTRITION
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