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Konfrontiere und erlöse Deine tiefsten Ängste!
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17 views • December 14, 2021
Was Dich ultimativ im Leben zurückhält sind Deine tiefen, unerlösten Ängste.
Wenn Du Dich selbst ständig hinterfragst und anzweifelst,
wenn Du Angst hast ausgeschlossen und zurückgewiesen zu werden,
und Du Dich immer wieder selbst sabotierst, dann sind hier größere
Mechanismen am Werk, als Du gerade sehen kannst.
In diesem Video lernst Du, was hinter diesen Ängsten steckt.
Damit Du sie in Zukunft entlarven und entschärfen kannst.
Die Angst nicht gut genug zu sein, ist eine der größten Ängste, die uns
Menschen - und vielleicht auch Dich - im Griff hat.
In allen Umfragen und Fragebögen ist das der rote Faden, der sich durch alle
Bereiche hindurchzieht.
Doch für die meisten Menschen rumort diese Angst im Untergrund und
sabotiert von dort jeden Erfolg und jedes Glück.
In diesem Video werden wir uns deshalb eine genaue Analyse des wahren
Themas hinter der Angst machen.
Wir werden uns anschauen, was das Problem ist. Wie es sich in Deinem Leben
zeigt und woran Du erkennst, wenn Dich dieses Thema im Griff hat.
Anschließend werden wir uns anschauen, was die deutlich tieferen Themen und
Ängste sind, die unter der Oberfläche lauern und Dich immer wieder zu Fall
bringen.
Geschenke für dich:
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-prog...
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmalecons...
Social Media:
Webseite: https://www.magickmale.de/
YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6CX...
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen...
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm...
Rumble: https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/pobX
Programme:
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-prog...
Wenn Du Dich selbst ständig hinterfragst und anzweifelst,
wenn Du Angst hast ausgeschlossen und zurückgewiesen zu werden,
und Du Dich immer wieder selbst sabotierst, dann sind hier größere
Mechanismen am Werk, als Du gerade sehen kannst.
In diesem Video lernst Du, was hinter diesen Ängsten steckt.
Damit Du sie in Zukunft entlarven und entschärfen kannst.
Die Angst nicht gut genug zu sein, ist eine der größten Ängste, die uns
Menschen - und vielleicht auch Dich - im Griff hat.
In allen Umfragen und Fragebögen ist das der rote Faden, der sich durch alle
Bereiche hindurchzieht.
Doch für die meisten Menschen rumort diese Angst im Untergrund und
sabotiert von dort jeden Erfolg und jedes Glück.
In diesem Video werden wir uns deshalb eine genaue Analyse des wahren
Themas hinter der Angst machen.
Wir werden uns anschauen, was das Problem ist. Wie es sich in Deinem Leben
zeigt und woran Du erkennst, wenn Dich dieses Thema im Griff hat.
Anschließend werden wir uns anschauen, was die deutlich tieferen Themen und
Ängste sind, die unter der Oberfläche lauern und Dich immer wieder zu Fall
bringen.
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