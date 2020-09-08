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IHU Méditerranée-Infection : Qui meurt du COVID ?
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12 views • September 08, 2020
8 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=WzvnHbTH0v8 -> CENSUREE
Autre lien alternatif : http://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/didier-raoult-le-comite-scientifique-na-aucun-droit-de-decider-seul-contre-la-moitie-du-monde.mp4
IHU Méditerranée-Infection : https://www.youtube.com/channel/UCFaPzuoXcACu7jplePDfXmA
Bulletin d'information scientifique de l'IHU - Nous avons le droit d'être intelligents !
Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection
Pr Laurence Camoin, Professeur d'hématologie, spécialisée dans les troubles de la coagulation
Liens vers :
L'article de l'American Journal of Medicine
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext
Les données pour les pays qui prescrivent
https://c19study.com/
Autre lien alternatif : http://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/didier-raoult-le-comite-scientifique-na-aucun-droit-de-decider-seul-contre-la-moitie-du-monde.mp4
IHU Méditerranée-Infection : https://www.youtube.com/channel/UCFaPzuoXcACu7jplePDfXmA
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L'article de l'American Journal of Medicine
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext
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