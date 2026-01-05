И Явилась Белая Тара. Музыка В.ПреобРАженской из Музыкального Альбома «Белая Тара» #живопись #музыка (Видео)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
13-й Музыкальный Альбом Виктории ПреобРАженской «Белая Тара»
Космическая Живопись Виктории ПреобРАженской
В Альбоме «Белая Тара» представлены Сокровенные, священные древнебуддистские Мантрамы на древнейшем Праславянском языке — Санскрите (Деванагари) в современной интерпретации Автора. Уникальность Альбома «Белая Тара» в синтезе древнейших вибраций глубинно-сакрального Слова и Чистых космических Звуков.
Энергия Альбома Заряжает, Изцеляет, Настраивает слушателя на нетварный Импульс к Жизни. С помощью священных Слов очищается окружающее пространство от негативов. Издревле музыкантам, поэтам, певцам, чтобы добиться подобного мастерства, приходилось трудиться десятилетиями, а, как правило, не хватало и всей жизни. И лишь единицы, достигая, становились великими. Именно к таким Надмирным, Вневременным Импровизаторам Относится Автор Альбома «Белая Тара» — Виктория ПреобРАженская.
Музыкальный инструмент Виктории ПреобРАженской — синтезатор — абсолютно живой и полностью подчиняется своему Прекрасному Музыкальному Тварцу, улавливая Тончайшие Вибрции Её Загадочного Внутреннего Мира, удивительно передаёт всё это нам с вами.
Отправимся же в ПрекРАсный Безграничный Мир КРАсоты Виктории ПреобРАженской!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
