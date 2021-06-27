La dictature approche mais il ne faut pas avoir peur

Salut à tous !



Dans cette vidéo, j'explique que nous en sommes au prélude d'une dictature mais que le système répressif ne devrait pas durer au delà du temps qu'il faut pour que ses propres agents se rendent comptent qu'ils sont eux mêmes les victimes d'une immense tragédie.



Nous sommes au carrefour d'une situation unique dans toute l'histoire humaine et ce à plus d'un titre car si c'est la première fois qu'un génocide planétaire est organisé, c'est également la première fois que les serviteurs du système dictatorial auront à payer dans leur chair le prix de leur trahison envers le reste de la population et à partir de là tout devient possible...



Cette vidéo a été rédigée il y a 3 semaines et entre-temps, la situation a quelque peu évoluée. À chaque fois que le camp de la vérité marquait des points, les partisans du génocide sous couvert vaccinal s'obstinaient dans une fuite en avant.



Il fut tout d'abord question de stratégie vaccinale en double anneau, puis aussitôt après on annonçait une possible vaccination obligatoire.

Désormais, il est carrément question d'instaurer une juridiction d'exception pour mettre en prison les réfractaires sans possibilité de faire appel.



Et donc en ce moment pendant que la population est heureuse de retrouver ses anciennes habitudes, une bataille pour le salut de l’espèce humaine est véritablement engagée.



L'objectif des génocidaires est de contraindre à la vaccination 100% de la population car d'un point statistique, la partie non vaccinée constituerait un point de comparaison qui rendrait évidents les effets néfastes des soit disant "vaccins".



Et par le plus grand des hasards (?), c'est en France que cet enjeu est le plus crucial. La bataille va se jouer dans les prochaines semaines. Pour imposer, leur diktat au reste de la population, les génocidaires disposent d'une fenêtre de temps trés réduite. Il faut absolument qu'ils atteignent leurs objectifs avant la première proclamation de la victoire sur le virus (probablement le 4 juillet prochain) et avant que les agents de la répression ne se rendent compte qu'ils ont été bernés et trahis par ceux qu'ils servaient.



Il faut au moins 6 mois pour que le public réalise par lui même la supercherie des vaccins mais si le camp de la vérité marque des points, ce délai pourrait évidement être raccourci.



C'est de ce point de vue qu'il faut appréhender la rumeur d'une éventuelle panne géante de l'internet l'été prochain.

Un tel scénario constituerait la solution de dernière chance pour les partisans du génocide vaccinal.

Les prochaines semaines vont donc être décisives, il faut s'attendre à encore plus de censure et de répression. On commence à emprisonner des médecins, même le fameux Dr Raout est dans le collimateur.



Et moi-même, pour d'obscures raisons qui restent à définir, je fais les frais de cette censure et la page Patreon pourrait fort bien disparaitre en même temps que tous mes autres comptes.

En attendant le dénouement de cette folie vaccinale unique dans l'histoire humaine, il faut continuer à nous informer du mieux que l'on peut...

A+