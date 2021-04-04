Συγκλονιστικό βίντεο! Μωρό στη μήτρα αντιδρά στο πόνο της ένεσης!



Σε αυτό το μωρό έγινε αναισθητική ένεση στο μηρό πριν υποβληθεί σε ενδομήτρια επέμβαση σωτήρια για την ζωή του. Εντυπωσιάζει η έκφραση του πόνου στο πρόσωπο του παιδιού!

Κατά τη διάρκεια μιας άμβλωσης σε οποιοδήποτε τρίμηνο και ήδη από τις πρώτες εβδομάδες κύησης,(1) το παιδί αισθάνεται πόνο διότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται το νευρικό του σύστημα.

Στη πατρίδα μας οι εκτρώσεις επιτρέπονται ως το τέλος της κύησης, (2) και μάλιστα και μετά την 22η εβδομάδα , όταν το παιδί έχει μεγαλύτερη ηλικία από το όριο επιβίωσης! (3) Αυτό σημαίνει πως σκοτώνεται, ενώ είναι βιώσιμο! Η δικαιολογία είναι κάποια θέματα υγείας του μωρού. Για τις εκτρώσεις σε προχωρημένη κύηση χρησιμοποιείται συνήθως η θανατηφόρα ένεση χλωριούχου καλίου στη καρδιά του…

Το χλωριούχο κάλιο είναι η ίδια χημική ουσία που χρησιμοποιείται σε κάποιες χώρες (όπως τις ΗΠΑ) για την εκτέλεση των κρατουμένων που επιβλήθηκε η θανατική ποινή. Η χορήγηση χλωριούχου καλίου στις εκτελέσεις θεωρείται τόσο επώδυνη, ώστε θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί η χορήγηση αναισθητικού.(1)

Τα αγέννητα παιδιά που σκοτώνονται με αυτή τη μέθοδο υφίστανται πολλαπλά και άδικα βάσανα. Αφού διαπιστωθεί πως έχουν «ζήτημα υγείας», π.χ σύνδρομο Down, και αφού καταδικασθούν να πεθάνουν, υφίστανται την οδυνηρή και θανατηφόρα ενδοκαρδιακή έγχυση του χλωριούχου καλίου, που ακολουθείται από το τοκετό του νεκρωμένου τους σώματος.....



Από το κανάλι του "Αφήστε με να ζήσω" στο Vimeo.

Τα αγέννητα παιδιά είναι σύγχρονοι μάρτυρες…