Wenn wir ein Volk sind (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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So könnte.., nein, MÜSSTE Aufklärung aussehen.Draußen, überall müsste es zu sehen sein.
Denn der Großteil hat keine Ahnung, sei es unwissentlich oder bewusst, weil sie lieber in ihrer Lügenwelt leben.
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