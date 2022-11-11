Wenn wir ein Volk sind (FTAOL - From Truth And Other Lies)

So könnte.., nein, MÜSSTE Aufklärung aussehen.Draußen, überall müsste es zu sehen sein.

Denn der Großteil hat keine Ahnung, sei es unwissentlich oder bewusst, weil sie lieber in ihrer Lügenwelt leben.





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Musik:

The Last Ninja - Main Theme for Classical Guitar (Arrangement)