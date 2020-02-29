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Demostración de Ayhan Doyuk en Castellterçol
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Ayhan Doyuk empezó en Turquía su observación e investigación de los ciclos de transformación que tienen lugar en la naturaleza. Janine Benyus ha llamado biomimetismo (Biomimicry) a esta corriente de investigación científica, en la que podemos englobar las investigaciones seguidas por Z.E.R.I., o el propio Ayhan Doyuk.
Partiendo de la base de que la naturaleza utiliza el agua como solvente universal, Ayhan Doyuk ha desarrollado diferentes productos capaces de incidir como potentes catalizadores en multitud de procesos químicos.
Así es posible actuar sobre el FUEGO, tanto en tareas de prevención -confiriendo propiedades ignífugas al material tratado-, como en la extinción, enfriando las bolsas de calor producidas, apagando las llamas, e impidiendo que el fuego pueda reiniciarse una vez extinguido. Todo ello sin que, al contrario de lo que sucede con muchos de los productos retardantes utilizados actualmente, se produzcan residuos tóxicos.
También a través del estudio de los ciclos de la naturaleza que transforman la materia tóxica en orgánica, el señor Doyuk ha descubierto como podemos reducir a unos pocos minutos el tiempo de reciclaje o purificación. O descontaminar un acuífero, encapsulando metales pesados y convirtiendo los hidrocarburos en ácidos grasos y bionutrientes.
En relación a la prevención de los incendios forestales y con la finalidad de dar a conocer estas herramientas y sensibilizar sobre su potencial y eficacia tanto a los particulares, a los profesionales, como a la Diputación de Barcelona y a las Administraciones del Gobierno Autonómico y del Gobierno Central, el Ayuntamiento de Castellterçol organizó una demostración de 2 de estas aplicaciones: contra el fuego (prevención y extinción) y la descontaminación de aguas.
Partiendo de la base de que la naturaleza utiliza el agua como solvente universal, Ayhan Doyuk ha desarrollado diferentes productos capaces de incidir como potentes catalizadores en multitud de procesos químicos.
Así es posible actuar sobre el FUEGO, tanto en tareas de prevención -confiriendo propiedades ignífugas al material tratado-, como en la extinción, enfriando las bolsas de calor producidas, apagando las llamas, e impidiendo que el fuego pueda reiniciarse una vez extinguido. Todo ello sin que, al contrario de lo que sucede con muchos de los productos retardantes utilizados actualmente, se produzcan residuos tóxicos.
También a través del estudio de los ciclos de la naturaleza que transforman la materia tóxica en orgánica, el señor Doyuk ha descubierto como podemos reducir a unos pocos minutos el tiempo de reciclaje o purificación. O descontaminar un acuífero, encapsulando metales pesados y convirtiendo los hidrocarburos en ácidos grasos y bionutrientes.
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