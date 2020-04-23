Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ - Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΡΑΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NEMESIS HD 5 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

6 views • April 23, 2020





https://www.youtube.com/channel/UC3WqKucDEYawNf9tu5tleHw/join



Ακολουθήστε τα Επίσημα Social Media του Nemesis HD:



Facebook :



Instagram:



Twitter:



WWW.NEMESISHD.EU







Το Nemesis HD έχει ως επίκεντρο τον Ε.Σ. και την ελληνική εξωτερική πολίτική. Στόχος του η άμεση και έγκυρη ενημέρωση μέσω ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ενημερωτικών και ιστορικών βίντεο, αλλά και με καθημερινές ειδήσεις σε ελληνικά και αγγλικά. Επισκευθείτε το nemesishd.eu για περισσότερες ειδήσεις!







Το Nemesis HD δεν έχει σχέση με ΚΑΜΙΑ κομματική παράταξη. Τα πλάνα των βίντεο είναι κυρίως από τις επίσημες πηγές του Ελληνικού Στρατού, re-edited. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με τα βίντεο του καναλιού μπορείτε να επικοινωνήσετε αμέσα μέσω του Facebook Page ώστε να λυθεί οποιοδήποτε ζήτημα.











Ευχαριστώ για την στήριξή σας, σας περιμένω στο επόμενο βίντεο! Στηρίξτε το Nemesis HD ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο, μεσωΑκολουθήστε τα Επίσημα Social Media του Nemesis HD:Facebook : https://www.facebook.com/NemesHD/ Instagram: https://www.instagram.com/nemesishdgr Twitter: https://twitter.com/nemesisgre WWW.NEMESISHD.EUΤο Nemesis HD έχει ως επίκεντρο τον Ε.Σ. και την ελληνική εξωτερική πολίτική. Στόχος του η άμεση και έγκυρη ενημέρωση μέσω ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ενημερωτικών και ιστορικών βίντεο, αλλά και με καθημερινές ειδήσεις σε ελληνικά και αγγλικά. Επισκευθείτε το nemesishd.eu για περισσότερες ειδήσεις!Το Nemesis HD δεν έχει σχέση με ΚΑΜΙΑ κομματική παράταξη. Τα πλάνα των βίντεο είναι κυρίως από τις επίσημες πηγές του Ελληνικού Στρατού, re-edited. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με τα βίντεο του καναλιού μπορείτε να επικοινωνήσετε αμέσα μέσω του Facebook Page ώστε να λυθεί οποιοδήποτε ζήτημα.Ευχαριστώ για την στήριξή σας, σας περιμένω στο επόμενο βίντεο! Keywords educationgreekellinikanemesishdgreek videos

Show More