ОПИСАНИЕ ВНИЗУ

Известный американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки:

"Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью… Инфляция скоро взлетит. Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть консервированный тунец и фасоль. Еда — самое важное. Голод — следующая проблема. Инвестируйте в решение [этой проблемы]. Берегите себя!"